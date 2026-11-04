La Legislatura porteña sesionará para designar a los miembros del Ente Regulador y crear la ley de Educación Digital Integral

Los legisladores darán continuidad a la sesión iniciada la semana pasada en la que se aprobaron proyectos vinculados a la emergencia por el Súper Niño, el endeudamiento familiar y propuestas libertarias desregulatorias. La cámara debió pasar a un cuarto intermedio ante la falta de votos para aprobar los nombramientos del organismo y a horas de retomar siguen abiertas las negociaciones.

Luego del cuarto intermedio acordado entre el oficialismo y la oposición, la Legislatura porteña retomará este jueves la sesión iniciada la semana pasada en la que se aprobaron más de 30 expedientes, entre ellos, la ley de Emergencia Hídrica por el fenómeno del Súper Niño, proyectos impulsados por el peronismo para atender el problema de los endeudados y expedientes que contaron con acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO sobre libertad comercial y cambios al sistema de scoring.

La convocatoria está prevista para las 11hs y dará continuidad a la hoja de ruta pactada por el macrismo con los bloques opositores. Se espera que, a priori, se dé tratamiento a los expedientes que no llegaron a ser debatidos en las más de cinco horas que duró la sesión del último jueves.

En el temario aparece la designación de las autoridades del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires . La exlegisladora del PRO, Paola Michielotto, quien hasta el año pasado estuvo a cargo de la Comisión de Presupuesto y fue parte importante para la sanción de las leyes económicas de Jorge Macri, corre con ventaja para ser la próxima titular del organismo.

En los cuatro lugares que también deben ser completados, uno será ocupado por un representante de las asociaciones de consumidores, mientras que la Legislatura debe designar, de común acuerdo y por votación en el recinto, a los otros tres espacios. Para tal fin, la Junta de Ética que preside Matías Lammens llevó adelante el proceso, en el que se recibieron las propuestas y que cerró sin impugnaciones.

En el medio, surgieron trabas que demoraron el tratamiento y que estiraron más de lo previsto el período de nombramientos. Por caso, debió posponerse una audiencia pública al caer en la cuenta que no se estaban cumpliendo los criterios de género que propone la ley, la cual señala que el ente no puede tener más de un 70% de sus integrantes del mismo género.

Pero en las últimas horas surgió un nuevo imponderable para el oficialismo, que tenía cerrado un acuerdo con el peronismo y con los libertarios, repitiendo la fórmula que permitió avanzar con los nombramientos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Horacio Rodríguez Larreta intenta terciar en la negociación por el Ente Regulador.

El bloque de Confianza y Desarrollo que integran Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Ocaña, Guadalupe Tagliaferri y que preside Emmanuel Ferrario, pesos pesados de la política porteña, abrió una grieta al proponer a un candidato propio ligado a la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

El larretismo es actualmente el cuarto bloque con seis legisladores. Se ubica por encima de UCR/Ciudadanos Unidos, la escudería que nuclea a legisladores que orbitan en torno a Daniel Angelici y a Martín Lousteau, los dos principales referentes del espacio porteño. El nombre que propuso Confianza y Desarrollo es el de José Pafundi, perteneciente a los cívicos y cercano a la exlegisladora Paula Oliveto, quien auspicia su nombramiento y busca tender puentes con Angelici, principal armador político del oficialismo, para sumarlo a la mesa.

El intento de CyD de nombrar a un vocal propio agrietó el acuerdo al que habían arribado el PRO y los dos principales bloques del recinto.

En el caso del peronismo aspira a nombrar a dos de los cuatro integrantes. Para ello propusieron los nombres de Eugenio Begué y de Silvina Fazio. El primero es vicepresidente 2° de Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) y dirigente cercano a Juan Grabois. La segunda está vinculada al peronista porteño Víctor Santa María.

Así las cosas, el expediente que refiere a las designaciones en el Ente Regulador se mantiene dentro del temario acordado en Labor Parlamentaria la semana pasada y se espera que sea tratado este jueves. Fuentes legislativas afirmaron a Ámbito que todavía siguen negociando y son optimistas respecto a un acuerdo de último minuto.

De lo contrario, una nueva demora y un revés para los opositores dialoguistas del larretismo podría repercutir en el debate por el Presupuesto 2027. El oficialismo apunta a pararse sobre los votos de la UCR, LLA y de CyD para aprobar la última ley de leyes de Jorge Macri.

Cabe recordar que durante la discusión por las sillas de la Defensoría del Pueblo, a horas de que suene la chicharra hubo cambios en la grilla final. El peronismo se quedó con la presidencia para María Rosa Muiños, tal como era de esperar, pero cedió dos lugares en el directorio al PRO y a Confianza y Desarrollo. Angelici, el hacedor de acuerdos, sorprendió al incorporar a la mesa a Carlos Palmiotti (UCR) a último momento. Los otros dos lugares fueron para LLA.

El Ente Regulador tiene bajo su ala la fiscalización, el control y la regulación de los servicios públicos no domiciliarios de la Ciudad. Se encarga, entre otros puntos, de garantizar los niveles de calidad de los mismos y de proteger los derechos de los usuarios.

María Bielli, legisladora de Fuerza Buenos Aires.

La Legislatura votará la creación de la Educación Digital Integral (EDI)

En la sesión también se incluirá el proyecto de ley para crear la Educación Digital Integral, una iniciativa del peronismo impulsada por María Bielli, presidenta de Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que reúne aportes del PRO y la UCR y que plantea incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, redes sociales y protección de datos personales en todos los niveles obligatorios del sistema educativo.

Entre sus principales objetivos figuran la prevención del grooming, el ciberacoso, la violencia de género digital y la difusión de imágenes sin consentimiento, un tema que preocupa cada vez más en los entornos escolares y que en el último tiempo tuvo como antecedente el caso del Colegio Modelo de Lomas de Zamora, donde un grupo de alumnos creó con inteligencia artificial (IA) imágenes de sus compañeras desnudas y las comercializaban en sitios para adultos.

Bielli defendió la iniciativa al señalar que es necesario "darle a la escuela herramientas para incorporar a las tecnologías como objeto de estudio" desde una mirada crítica "que permita que esta generación de niños, niñas y jóvenes cuente con más herramientas. Bajo la premisa de que eran ‘nativos digitales’, se los dejó bastante solos en el ámbito digital”, expresó la autora de uno de los proyectos que se tomó como referencia para redactar el texto final. Desde el entorno de la legisladora señalaron a Ámbito que esperan que sea sancionada ya que en la elaboración del dictamen participaron buena parte de los bloques del recinto.

Entre los aspectos que abarca el proyecto, plantea la incorporación de criterios específicos para el uso de inteligencia artificial (IA) en las escuelas porteñas, tanto públicas como privadas. En particular, establece que deberán utilizarse con fines pedagógicos y bajo principios de privacidad, transparencia, pertinencia educativa, accesibilidad y protección reforzada de los datos personales.

En ese sentido, el texto plantea que la utilización de sistemas de IA no podrá reemplazar la intervención docente en los procesos de construcción del conocimiento. También establece que su incorporación deberá ser proporcional a la edad y al grado de madurez de los estudiantes, y contempla evaluaciones previas y continuas de los riesgos técnicos, éticos, didácticos y cognitivos.

Emergencia Hídrica, endeudamiento familiar, scoring y cementerio para mascotas

La sesión de este jueves dará continuidad a la iniciada la semana pasada en la que el PRO logró sancionar la declaración de Emergencia Hídrica por el fenómeno del Súper Niño. Impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada con 53 votos a favor, regirá por un plazo inicial de seis meses, con posibilidad de ser prorrogada sucesivamente si se extiende la situación climática adversa.

La norma habilita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Gustavo Arengo, a realizar readecuaciones presupuestarias para financiar obras, tareas de mantenimiento y acciones de prevención y respuesta. Actualmente, CABA lleva adelante un plan preventivo en 15 comunas con 191 puntos de acción. Además, contempla subsidios no reintegrables para personas y empresas afectadas y líneas de crédito del Banco Ciudad.

Durante la misma sesión, el peronismo logró sancionar un conjunto de leyes para combatir el endeudamiento familiar en el distrito y frenar el acoso de las agencias de cobranzas extrajudiciales.

Esta última, impulsada por Leandro Santoro y Francisco Caporiccio, apunta a impedir que las empresas de cobranzas realicen prácticas extorsivas para cobrar la deuda. Los legisladores citaron casos de acoso sistemático, no solo a los propios endeudados con llamadas a sus teléfonos personales o lugares de trabajo, sino también a sus familias y allegados.

En el marco de la audiencia pública que tuvo lugar en septiembre, entre los testimonios que pasaron por la Legislatura habló Erika, quien relató la historia de su hermana Camila, de 23 años, que decidió terminar con su vida luego de recibir constantes amenazas de parte de una persona que afirmaba ser abogado y que aseguraba que le iba a embargar los bienes a su padre si no pagaba. "El audio era sumamente violento y amenazante", dijo y contó que hacía referencia a una deuda que su hermana tenía con una empresa.

En la misma tarde, la Legislatura sancionó un proyecto de autoría del legislador de Fuerza Buenos Aires, Federico Mochi, que propone garantizar el acceso a la justicia y brindarle asistencia técnica, interdisciplinaria (con abogados, trabajadores sociales, psicólogos y profesionales de ciencias económicas) y acompañamiento jurídico gratuito a quienes atraviesan una situación de sobreendeudamiento.

La Libertad Avanza también llevó agua para su molino. A cambio de los votos para la emergencia hídrica, recibió el apoyo del PRO para sacar adelante tres leyes que avanzan en el camino hacia la desregulación y la desburocratización porteña: se trata de Silencio Positivo, Libertad Comercial y el cambio en el sistema de scoring de tránsito.

En el caso de la primera iniciativa, impulsada por Pilar Ramírez, establece que el silencio de la administración pública podrá interpretarse como una respuesta favorable ante determinados trámites. El mecanismo se aplicará cuando un ciudadano solicite una autorización para ejercer un derecho preexistente, haya cumplido con todos los requisitos exigidos y el Gobierno deje vencer el plazo legal sin emitir una resolución expresa. La aprobación automática alcanzará únicamente a los procedimientos contemplados en el régimen y excluye a concesiones y determinados permisos.

La segunda apunta a reducir la burocracia y simplificar los trámites para el desarrollo de actividades económicas en la Ciudad. La norma establece un esquema de gestión digital integral, con una Ventanilla Única de Trámites (VUT), mecanismos de interoperabilidad entre organismos y la creación de un expediente único para cada operador, asociado a su CUIT o CUIL. Además, contempla una guía de trámites y limita la exigencia de documentación que ya se encuentre en poder de la administración pública.

En cuanto al tercer proyecto aprobado, modifica el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores y elimina la quita automática de puntos como consecuencia del pago voluntario de una multa. Tras el cambio, el descuento solo se efectuará cuando exista una resolución sancionatoria firme. También se cambian los plazos de caducidad y de inhabilitación.

Por último, también se dio luz verde a la creación del servicio público de cremación y de cementerio de mascotas de la Ciudad de Buenos Aires. Las normas fueron impulsadas por Ferrario y Ocaña de Confianza y Desarrollo. Además, se aprobó la ley Compasión, que incorpora contenidos obligatorios sobre bienestar y protección animal en escuelas públicas y privadas de todos los niveles de CABA.