La SIDE abre la inscripción para ingresar a la Escuela Nacional de Inteligencia: dónde registrarse, requisitos y etapas del concurso

La convocatoria busca incorporar nuevos perfiles y contempla un proceso de selección con evaluaciones específicas y una etapa de formación intensiva.

Los aspirantes deberán atravesar un exigente proceso de selección. Quienes lo superen accederán a una formación especializada y recibirán un estipendio.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) aprobó el reglamento de ingreso a su carrera profesional y autorizó la convocatoria al Concurso Público de Ingreso 2027 para el Curso Básico de Ingreso (CBI) de la Escuela Nacional de Inteligencia . La inscripción estará abierta desde hoy y hasta el 30 de noviembre , a través de la plataforma web que habilite la Escuela.

Así lo dispuso la Resolución 941/2026 , publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra . La norma reglamenta el estatuto para el personal del organismo aprobado por el Decreto 1021/26, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027 y fija que aprobar el CBI es condición necesaria para incorporarse a la carrera .

La convocatoria es abierta a la ciudadanía y se repetirá todos los años. Pueden participar los argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan los requisitos del estatuto y no estén alcanzados por sus impedimentos e incompatibilidades. Además, deben acreditar el título que se exige para el perfil al que se postulan y presentar la documentación que pida la Escuela.

Una vez cerrada la inscripción, el secretario de Inteligencia definirá los cupos y los perfiles requeridos según las necesidades del organismo. Con esa definición, la Escuela hará una preselección entre los admitidos, y solo quienes la superen seguirán en carrera.

Cuatro instancias, todas eliminatorias, esperan a los preseleccionados. La primera es un examen escrito de conocimientos generales. Le sigue una evaluación física, psicológica, psicotécnica y de contrainteligencia , cuyo resultado será “apto” o “no apto” y tendrá carácter reservado. La tercera es un examen escrito de idoneidad sobre las competencias técnicas del perfil, preparado y corregido por profesores “de reconocida trayectoria académica”. La última es un coloquio ante un tribunal de tres funcionarios de la SIDE, que evaluará la motivación, la capacidad de análisis, el criterio propio, el trabajo en equipo y la conducta ética.

Los exámenes escritos se corregirán en forma anónima, con códigos personales en lugar de nombres. La Escuela podrá excluir a quienes dejen en sus hojas marcas o signos que permitan identificarlos. Las pruebas se calificarán de 1 a 10, y quien saque menos de 7 en cualquiera de ellas o resulte “no apto” quedará automáticamente afuera. Los postulantes podrán pedir la revisión de su nota dentro de los cinco días hábiles de notificados.

Con los resultados se armará un orden de mérito. En caso de empate, pesará primero la nota del coloquio, luego la del examen de idoneidad y por último la del examen general. Aprobar todas las instancias, de todos modos, no garantiza un lugar: solo ingresarán al curso los mejor ubicados hasta cubrir los cupos.

Durante la formación, los ingresantes tendrán dedicación exclusiva y cobrarán un “Estipendio Estudiantil” mensual de carácter no remunerativo, que no implica relación laboral con la SIDE ni genera derechos previsionales. Solo de manera excepcional podrán ser autorizados a dar clases o desarrollar actividades académicas en la universidad.

La asistencia será obligatoria y más de cinco faltas injustificadas significarán la separación del curso. El reglamento prevé además sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta cinco días o separación por incumplir las obligaciones del curso, las normas de seguridad y contrainteligencia o las pautas de conducta. El plagio se castigará directamente con la separación. Los ingresantes deberán firmar también un compromiso de confidencialidad, cuya violación podrá sancionarse según la Ley de Inteligencia Nacional.

Quienes aprueben el curso podrán ser incorporados como personal de planta condicional, de acuerdo con los cupos disponibles. Quienes lo desaprueben podrán volver a intentarlo en una convocatoria posterior, pero si fallan por segunda vez quedarán inhabilitados para postularse.

El reglamento contempla también programas de intercambio académico con otras instituciones y habilita a personal de academias extranjeras con las que la SIDE tenga convenios a perfeccionarse en la Escuela. La propia resolución lleva la clasificación de seguridad “Público”, con autorización para trascender el ámbito oficial.

"Un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional"

El Secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, anunció que “por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación”. “A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, todos los ciudadanos argentinos que tengan el secundario completo podrán inscribirse a través del formulario que ya se encuentra disponible en SIDE.gob.ar/carreras”, detalló Auguadra.

El Secretario explicó que “entre todos los postulantes, se realizará una primera selección de perfiles para rendir un examen digital de conocimientos generales. Quienes lo aprueben pasarán a las evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y a una entrevista personal”.

Asimismo, señaló que “los candidatos que se destaquen serán seleccionados para realizar el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia. El desempeño durante esa formación y las vacantes disponibles determinarán quiénes finalmente se incorporarán a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación”.

“Cada etapa del camino va a ser una prueba, y solo los mejores van a llegar al final. Porque la responsabilidad de proteger a los argentinos exige capacidad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la Patria”, sostuvo Auguadra.

Por su parte, el Subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, afirmó que “con esta convocatoria damos un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, con una carrera de inteligencia basada en el mérito, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”.

“Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. El mundo está en guerra. La competencia entre potencias por el abastecimiento de energía, minerales, alimentos, agua y tecnología pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico. Nuestra posición en el Atlántico Sur y nuestra proyección hacia la Antártida nos dan un valor estratégico. Tenemos lo que el mundo necesita y debemos contar con las capacidades necesarias para protegerlo”, destacó Lago Rodríguez.

“La próxima década va a definir qué lugar ocupa Argentina en este siglo. Las naciones capaces de defenderse van a escribir su propio destino, y las que no lo hagan van a dejar que otros lo escriban por ellas”, concluyó el Subsecretario.