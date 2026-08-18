Clima en AMBA: hasta cuándo seguirá el mal tiempo y cuándo vuelve el sol

El SMN emitió un pronóstico con lluvias, viento y bajas temperaturas para Buenos Aires, mientras mantiene alertas meteorológicas en distintas provincias.

El SMN anticipó lluvias aisladas y ráfagas de viento para este martes en el AMBA.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este martes una jornada marcada por lluvias aisladas, cielo gris y viento, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene distintas alertas en varias regiones del país. La temperatura oscilará entre los 7°C y 13°C , con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

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Durante la media mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas en distintos sectores del AMBA. El panorama estará acompañado por viento de entre 13 y 22 km/h, aunque durante la tarde las ráfagas podrían intensificarse y llegar a los 50 km/h .

El miércoles 19 de agosto traerá una mejora en las condiciones meteorológicas de la región. Durante las horas centrales del día se espera un cielo más despejado y, por el momento, no se prevén lluvias .

Sin embargo, la mañana podría comenzar con neblinas en distintos sectores del Gran Buenos Aires , especialmente en Moreno, Merlo, San Miguel, La Matanza y Ezeiza, donde la reducción de visibilidad podría ser más importante.

La temperatura también mostrará un leve descenso. La mínima será de 6°C , mientras que la máxima alcanzará los 15°C , en una jornada que ofrecerá un breve respiro después de las lluvias previstas para este martes.

El miércoles habrá una mejora en Buenos Aires, aunque con posibles neblinas durante la mañana.

La mejora, de todos modos, será transitoria. Para el jueves se anticipa nuevamente presencia de nubes durante la mañana. Ese día, la temperatura mínima rondará los 6°C y la máxima llegará a 17°C, con vientos de entre 13 y 22 km/h.

Alertas meteorológicas en 11 provincias

Mientras el AMBA atraviesa esta jornada inestable, el SMN mantiene alertas meteorológicas en distintos puntos del país por tormentas, nevadas, vientos fuertes y temperaturas extremas.

En el noreste argentino rige una alerta amarilla por tormentas que alcanza principalmente al norte de Santa Fe, el sur de Corrientes, Chaco y Entre Ríos. Allí se esperan lluvias y tormentas intermitentes de distinta intensidad, con acumulados de entre 30 y 60 milímetros, además de posible granizo y actividad eléctrica.

En algunas localidades de Entre Ríos, el nivel de riesgo es mayor. Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador se encuentran bajo alerta naranja, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros durante el período.

Lluvia

Nevadas y fuertes vientos en la Cordillera

En el oeste argentino, la zona cordillerana de San Juan, Catamarca y La Rioja permanece bajo alerta amarilla por nevadas persistentes. En los sectores de alta montaña podrían acumularse entre 30 y 60 centímetros de nieve, acompañados por una posible reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

En las zonas de menor altura, la acumulación estimada se ubica entre 5 y 10 centímetros. Además, no se descarta que las precipitaciones se presenten como lluvia mezclada con nieve.

El escenario también se modificó en Mendoza, donde después de más de un mes de interrupción por las intensas nevadas volverá a funcionar el Paso Cristo Redentor. Un centenar de camiones que permanecían varados podrá retomar su recorrido hacia Chile.

Según informó Vialidad Nacional, el paso para el transporte de carga desde Argentina hacia Chile estará habilitado este martes, miércoles y jueves entre las 9 y las 21, aunque la circulación llegará hasta la zona de Guardia Vieja. Los camiones que ya se encuentren documentados en la playa de estacionamiento de Uspallata tendrán prioridad.

El pronóstico para el AMBA incluye lluvias aisladas y posibles neblinas durante las primeras horas del día.

También hay alerta por vientos y frío extremo

Otra de las advertencias vigentes corresponde a vientos fuertes. En la cordillera de Catamarca, Salta y Jujuy se esperan vientos del oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 130 km/h.

En el extremo sur, Tierra del Fuego y Chubut tendrán vientos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas superiores a los 90 km/h.

Finalmente, el SMN mantiene una alerta por temperaturas extremas en Mendoza y Neuquén, donde el frío previsto para esta semana podría alcanzar niveles particularmente intensos.

Así, mientras el AMBA tendrá una jornada lluviosa y ventosa este martes, el miércoles ofrecerá una mejora temporal antes de que las nubes vuelvan a aparecer el jueves. En paralelo, buena parte del país continuará bajo diferentes niveles de alerta por fenómenos meteorológicos.