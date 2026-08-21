El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra la semana con una mínima de 6 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, se esperan vientos fuertes y lluvias en tres provincias del sur a la vez de que un día de este fin de semana se viva mínimas de 3 grados.
Cuál será el día con la temperatura más baja del fin de semana
El AMBA vive horas de mínimas por debajo de los 10 grados. Además, se esperan vientos fuertes y lluvias en el sur patagónico.
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El SMN anunció para este viernes marcas entre los 6 y 12 grados, sin lluvias aparentes y con el cielo parcialmente nublado. El sábado y domingo la mínima oscilará entre los 3 y 4 grados mientras la máxima ascenderá a 14. A su vez, la jornada sabática será la más fría de este cierre de semana.
Vientos y precipitaciones en el sur del país: las provincias afectadas
El sitio Meteored anunció para este viernes la llegada de un potente sistema de alta presión que se extenderá hacia el centro y norte de la Patagonia, lo que aportará estabilidad tras "varios períodos caracterizados por el paso frecuente de sistemas frontales". Esto llevará a "períodos ventosos sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego".
"Río Gallegos podrá registrar ráfagas superiores a los 55 km/h, mientras que en Ushuaia el viento del sudoeste podrá superar los 60 km/h y estará acompañado por algunas lluvias", sostuvo la web.
También agregó que podrían vivirse "chaparrones aislados entre San Julián, Puerto Deseado y sectores de la costa de Chubut", junto a precipitaciones muy dispersas en Santa Cruz.