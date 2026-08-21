Cuál será el día con la temperatura más baja del fin de semana + Agregar ámbito en









El AMBA vive horas de mínimas por debajo de los 10 grados. Además, se esperan vientos fuertes y lluvias en el sur patagónico.

La mínima para este viernes será de 6 grados en el AMBA. RTVE

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra la semana con una mínima de 6 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, se esperan vientos fuertes y lluvias en tres provincias del sur a la vez de que un día de este fin de semana se viva mínimas de 3 grados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN anunció para este viernes marcas entre los 6 y 12 grados, sin lluvias aparentes y con el cielo parcialmente nublado. El sábado y domingo la mínima oscilará entre los 3 y 4 grados mientras la máxima ascenderá a 14. A su vez, la jornada sabática será la más fría de este cierre de semana.





La próxima semana se espera que la mínima vaya en ascenso, de 8 a 13 grados mientras las máximas podrían rozar los 20 grados, de cara a la entrada de la primavera el próximo mes.

#PronosticodelTiempo El frente #frío avanza por la franja central del país dejando un marcado descenso de la temperatura, y las ráfagas del sur mantienen una baja ST matinal en Bs. As., con heladas.Estable en la mayor parte del país.Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/Z1J7mYn2zi — Meteored Argentina (@MeteoredAR) August 21, 2026 Vientos y precipitaciones en el sur del país: las provincias afectadas El sitio Meteored anunció para este viernes la llegada de un potente sistema de alta presión que se extenderá hacia el centro y norte de la Patagonia, lo que aportará estabilidad tras "varios períodos caracterizados por el paso frecuente de sistemas frontales". Esto llevará a "períodos ventosos sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego".

"Río Gallegos podrá registrar ráfagas superiores a los 55 km/h, mientras que en Ushuaia el viento del sudoeste podrá superar los 60 km/h y estará acompañado por algunas lluvias", sostuvo la web.

También agregó que podrían vivirse "chaparrones aislados entre San Julián, Puerto Deseado y sectores de la costa de Chubut", junto a precipitaciones muy dispersas en Santa Cruz.