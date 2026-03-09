Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires: como seguirá el clima

Este martes se presentaría con el cielo parcialmente nublado y con una temperatura oscilará entre los 16 y 25 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN.

La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó con buenas condiciones climáticas y un leve descenso térmico. Si bien se espera que esta tendencia continúe durante algunos días más, distintos pronósticos empiezan a señalar una posible fecha para el regreso de las lluvias.

Tras un lunes con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se ubicaron entre los 18 grados de mínima y los 25 de máxima, este martes se presentaría con condiciones similares. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura oscilará entre los 16 y 25 grados.

De acuerdo con el organismo, no se esperan precipitaciones durante la mayor parte de la semana. Para el miércoles se anticipa cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas que irán de 16 a 27 grados .

El jueves , en tanto, se prevé cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas continuarían agradables, con valores estimados entre 18 y 25 grados.

Para cerrar la semana, el viernes comenzaría con cielo parcialmente nublado, aunque hacia la tarde el cielo se tornaría mayormente nublado. Las marcas térmicas se ubicarían entre una mínima de 19 grados y una máxima de 26.

Seis días de tormentas fuertes y lluvias intensas: qué provincia se verá afectada

El SMN emitió una alerta por la llegada de un sistema de tormentas que podría generar más de seis días consecutivos de inestabilidad, con lluvias intensas, ráfagas de viento y acumulados que podrían alcanzar los 21 milímetros.

El fenómeno impactará principalmente a la provincia de Misiones y luego se extenderá hacia distintas zonas del norte del país. Entre las localidades afectadas se encuentran Apóstoles, Bernardo de Irigoyen, Eldorado, Oberá, Posadas y Puerto Iguazú.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones destinadas a reducir riesgos y evitar inconvenientes durante las tormentas: