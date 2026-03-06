SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelven las precipitaciones al AMBA y cómo será el clima en el resto del país

El AMBA encara una jornada inestable a la espera de la vuelta del agua. El SMN indicó alerta amarilla y naranja en el norte del país por tormentas.

El SMN indicó posibilidad de lluvias y chaparrones para este viernes.

Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un viernes inestable, con máxima de 25 grados y posibilidad de lluvias y chaparrones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla y naranja por tormentas para 12 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN indicó una franja entre los 21 y 25 grados para este viernes, con probabilidad de lluvias aisladas de un 40% al 70% para la mañana y tarde; en tanto, hacia la noche se esperan chaparrones entre un 10% a 40%.

De cara a la llegada del fin de semana, tanto el sábado como domingo tendrán la misma máxima que hoy, con mínima de 20 y 29 grados respectivamente. Sin embargo, para la primera jornada rige una probabilidad entre el 10% al 40% de chaparrones en la madrugada y de llovizna en la mañana.

Alerta por tormentas: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Tucumán, La Rioja, Catamarca, norte de Córdoba y Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Allí se espera actividad intensa con acumulación de entre 20 y 50 mm, con ráfagas que pueden llegar hasta los 70 km/h.

En paralelo, rige una alarma naranja por el mismo fenómeno para el sur de Santiago del Estero, donde la acumulación puede llegar hasta una franja de entre 50 y 90 mm.

