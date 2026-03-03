Alerta por tormentas, lluvias y vientos: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada con una máxima de 28 grados. EL SMN emitió alerta amarilla y naranja para diversas provincias en el norte.

La mínima para este martes en el AMBA es de 20 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada nublada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 28 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y vientos fuertes para 13 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en AMBA El organismo indicó para este martes mínima de 20 y máxima de 28 grados, con un 10% de nubosidad para la mañana y tarde mientras el miércoles las marcas estarán entre los 22 y 32 grados.





Para el jueves se espera la vuelta de las lluvias con una probabilidad de chaparrones -entre 40% y 70% para la madrugada y la mañana- y tormentas aisladas -de 10% y 40% para la noche.

La presencia del agua se extendería al viernes, con posibilidad de tormentas aisladas (10% al 40%) para las primeras horas de la mañana y chaparrones para la tarde y noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2028778499620651100&partner=&hide_thread=false 3 MAR I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

40-70 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

20-40 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

Granizo



#Lluvia

10-20 mm



#Viento

40-65 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/4pGtmDbVgX — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 3, 2026

Alerta amarilla por vientos, tormentas y lluvias: las provincias afectadas El organismo indicó alerta amarilla para Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta, norte de Chaco y Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Corrientes. Allí se espera una acumulación de entre 20 y 40 mm con ráfagasde hasta 70 km/h.



Además, rige una alerta naranja para Tucumán, junto a algunas regiones de las otras provincias mencionadas, donde la precipitación acumulada podría llegar hasta entre 40 y 70 mm con ráfagas de hasta 90 km/h. En paralelo, se esperan lluvias y vientos para la región cordillerana de Río Negro y Chubut, con una acumulación estimada entre 10 y 20 mm y velocidades entre 40 y 65 km/h.