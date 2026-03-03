El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada nublada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 28 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y vientos fuertes para 13 provincias.
Alerta por tormentas, lluvias y vientos: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país
El AMBA encara una jornada con una máxima de 28 grados. EL SMN emitió alerta amarilla y naranja para diversas provincias en el norte.
-
Se vienen 3 días de vientos intensos y tormentas: todas las provincias afectadas
-
Calor y altas temperaturas en el inicio de marzo: cómo sigue el clima en el AMBA esta semana
Clima: cómo seguirá el tiempo en AMBA
El organismo indicó para este martes mínima de 20 y máxima de 28 grados, con un 10% de nubosidad para la mañana y tarde mientras el miércoles las marcas estarán entre los 22 y 32 grados.
La presencia del agua se extendería al viernes, con posibilidad de tormentas aisladas (10% al 40%) para las primeras horas de la mañana y chaparrones para la tarde y noche.
Alerta amarilla por vientos, tormentas y lluvias: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta amarilla para Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta, norte de Chaco y Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Corrientes. Allí se espera una acumulación de entre 20 y 40 mm con ráfagasde hasta 70 km/h.
Además, rige una alerta naranja para Tucumán, junto a algunas regiones de las otras provincias mencionadas, donde la precipitación acumulada podría llegar hasta entre 40 y 70 mm con ráfagas de hasta 90 km/h. En paralelo, se esperan lluvias y vientos para la región cordillerana de Río Negro y Chubut, con una acumulación estimada entre 10 y 20 mm y velocidades entre 40 y 65 km/h.
Dejá tu comentario