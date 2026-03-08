Fuerte temporal en Mendoza provocó derrumbes y cortes de ruta por las inundaciones y obligó a reprogramar la Fiesta de la Vendimia + Seguir en









Las intensas lluvias generaron inundaciones, aludes y rutas cortadas en distintos puntos de la provincia. El Gobierno local decidió postergar el acto central de la Fiesta Nacional por razones de seguridad.

El temporal en Mendoza provocó anegamientos en muchos sectores de la ciudad

Un intenso temporal golpeó este sábado a la provincia de Mendoza y dejó al menos 61 incidentes reportados por las autoridades, entre inundaciones, derrumbes, rescates y cortes de rutas. Las fuertes precipitaciones afectaron tanto al Gran Mendoza como a zonas de montaña, donde varias personas quedaron aisladas.

Los sectores más comprometidos se registraron en Uspallata y Luján de Cuyo, donde cerca de 30 personas quedaron incomunicadas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma. Equipos de Vialidad y personal de seguridad desplegaron operativos para asistir a los visitantes y restablecer los accesos.

Las lluvias también provocaron aludes de gran magnitud que interrumpieron durante varias horas importantes vías de comunicación hacia la cordillera. Entre las rutas afectadas se encuentran la Ruta Nacional 7, la Ruta Provincial 52 que conduce a Villavicencio y la Ruta Provincial 13, fundamentales para el tránsito hacia zonas de montaña.

En el área metropolitana, el departamento de Godoy Cruz fue uno de los más castigados por el fenómeno climático. Allí se registraron 14 viviendas inundadas, la caída de un techo y numerosos árboles y cables derribados, además del desborde de un canal que generó complicaciones en el tránsito.

temporal mendoza En el área metropolitana, el departamento de Godoy Cruz fue uno de los más castigados por el fenómeno climático. En Guaymallén se reportaron derrumbes de paredes y la formación de un socavón, mientras que en la Ciudad de Mendoza los equipos de emergencia debieron rescatar a una persona afectada por la tormenta. Por su parte, en Las Heras dos viviendas sufrieron daños y varios accesos a la montaña quedaron bloqueados por sedimentos arrastrados por el agua.

Cuadrillas municipales y equipos de emergencia continuaban trabajando para asistir a las familias afectadas y reparar los servicios dañados. La Fiesta Nacional de la Vendimia fue reprogramada El fuerte temporal también impactó en uno de los eventos culturales más importantes de la provincia. Ante la alerta meteorológica amarilla, el Gobierno de Mendoza decidió postergar el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, previsto originalmente para el sábado. La medida se adoptó para resguardar la seguridad de más de mil artistas y técnicos, además de las más de 20.000 personas que suelen asistir al espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Según el nuevo cronograma, el acto central y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia se realizarán este domingo 8 de marzo a las 21, jornada que también incluirá el recital del cantante Luciano Pereyra, que fue reprogramado para esa misma noche. Las autoridades provinciales confirmaron además que la repetición del espectáculo vendimial se trasladará al miércoles 11 de marzo, mientras que los shows programados para lunes y martes en el teatro griego se mantendrán sin modificaciones.

