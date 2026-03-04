SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de marzo 2026 - 08:54

Alerta meteorológica por tormentas, vientos y lluvias: cuándo volverá el mal clima al AMBA

El AMBA encara una mínima de 19 grados mientras espera la vuelta del agua. El SMN emitió alerta amarilla para el norte del país.

El jueves se espera un día lluvioso con probabilidades de la madrugada a la noche.

El jueves se espera un día lluvioso con probabilidades de la madrugada a la noche.

Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada soleada y con mínima de 19 grados, a la espera de la vuelta de las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias, vientos y tormentas para 13 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El organismo indicó para este miércoles marcas entre los 19 y 29 grados, con un 10% de nubosidad para la noche. Finalmente, la lluvia volverá el jueves con tormentas y chaparrones durante toda la jornada.

Informate más
Puntualmente, la madrugada tendrá una posibilidad mínima de chaparrones, de 10% al 40%, que rápidamente pasará a un 70% hacia la mañana. Por otro lado, la tarde estará atravesada por tormentas para la tarde (40% a 70%) y noche (10% a 40%).

El viernes continuará con esta actividad, con probabilidad del 10% al 40% en tormentas por la mañana y chaparrones a la tarde y noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2029143593558958319&partner=&hide_thread=false

Alerta por tormentas, lluvias y vientos: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Allí, se vivirá actividad de variada intensidad, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

Además, se esperan vientos para Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, provenientes del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h. Además, las islas vivirán lluvias entre 10 y 20 mm.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias