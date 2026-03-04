Alerta meteorológica por tormentas, vientos y lluvias: cuándo volverá el mal clima al AMBA

El AMBA encara una mínima de 19 grados mientras espera la vuelta del agua. El SMN emitió alerta amarilla para el norte del país.

El jueves se espera un día lluvioso con probabilidades de la madrugada a la noche.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada soleada y con mínima de 19 grados, a la espera de la vuelta de las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias, vientos y tormentas para 13 provincias.

El organismo indicó para este miércoles marcas entre los 19 y 29 grados, con un 10% de nubosidad para la noche. Finalmente, la lluvia volverá el jueves con tormentas y chaparrones durante toda la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2029143593558958319&partner=&hide_thread=false 4 MAR I #Alertas para hoy:



#Viento

40-65 km/h con ráfagas ≥ 110 km/h

40-65 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



#Tormenta

Lluvias intensas

20-50 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

Granizo



#Lluvia

10-20 mm



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/W3EV68waz0 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 4, 2026

Alerta por tormentas, lluvias y vientos: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Allí, se vivirá actividad de variada intensidad, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

Además, se esperan vientos para Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, provenientes del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h. Además, las islas vivirán lluvias entre 10 y 20 mm.