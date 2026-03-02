Se vienen 3 días de vientos intensos y tormentas: todas las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un descenso de las temperaturas hacia el jueves, con cielo nublado y chaparrones dispersos en el área metropolitana y el centro del país.

En provincias como San Luis y Córdoba se esperan ráfagas de viento hasta 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante los próximos tres días habrá vientos fuertes y lluvias intensas en gran parte de las provincias del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fenómeno se extenderá desde la noche del lunes 2 hasta el jueves 5 de marzo , y se espera que las ráfagas alcancen hasta 70 km/h , acompañadas de precipitaciones persistentes que podrían superar los 20 milímetros (mm) en algunas regiones.

El temporal se prevé particularmente fuerte en zonas del centro y norte del país, pero las condiciones inestables también se trasladarán hacia el sur y el área metropolitana. Además, el avance del frente de tormentas generará un descenso de las temperaturas .

El organismo recomienda a la población extremar precauciones, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar permanecer debajo de árboles o carteles y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Los ciudadanos también deben estar atentos a posibles interrupciones en el tránsito , retrasos en actividades al aire libre y cambios repentinos en la visibilidad . A continuación, conocé los detalles.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Mariano Fuchila

Provincias afectadas por las tormentas

Según el SMN, las provincias que recibirán el impacto más fuerte del temporal son San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, donde se esperan lluvias acumuladas de hasta 20 mm y tormentas de variada intensidad durante más de 72 horas consecutivas.

Se estima que las ráfagas de viento provengan del sector norte y alcancen velocidades de hasta 70 km/h, generando alerta por posibles daños en infraestructura, caída de árboles y complicaciones en el tránsito.

En estas regiones, las lluvias comenzarán de forma intermitente desde la noche del lunes y se mantendrán hasta el jueves, con la posibilidad de que algunas zonas registren chaparrones aislados incluso durante la madrugada del viernes.

La institución recomienda asegurar elementos sueltos en balcones y patios, y respetar las instrucciones de los organismos de protección civil. Quienes vivan en zonas expuestas a inundaciones o crecidas de arroyos deben mantenerse informados sobre el estado de ríos y canales.

Además, se espera que los vientos intensos provoquen momentos de visibilidad reducida, especialmente en rutas y caminos abiertos, por lo que se aconseja conducir con precaución y reducir la velocidad.

Clima smn Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lunes 2 de marzo 12:57

Cómo estará el clima en el resto del país

El resto del país también sentirá el avance del frente, aunque con menor intensidad. En la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones comenzarán en el sur desde el lunes 2 de marzo y avanzarán gradualmente hacia el centro, norte y este.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé que la lluvia llegue durante la mañana del jueves, acompañada de un descenso de temperaturas y cielo mayormente cubierto.

lluvia

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), se anticipa un lunes con mínima de 22°C y máxima de 32°C, con cielo despejado por la mañana y nublado por la tarde.

El martes y miércoles continuarán los días nublados, con sol intermitente; mientras que, el jueves, las temperaturas caerán a 19°C de mínima y 26°C de máxima, con chaparrones durante la mañana.

Hacia el viernes y sábado, se mantendrá cielo nublado y temperaturas en torno a los 16 y 25°C.

En otras regiones, como el norte y el litoral, el clima presentará lluvias intermitentes y vientos moderados. En la Patagonia se esperan días más despejados, aunque con ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h en áreas abiertas.