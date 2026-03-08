Alerta naranja y amarilla por tormentas y el anticipo del otoño: cuáles son las provincias afectadas y cómo sigue el clima en el AMBA

El SMN emitió alertas por tormentas fuertes que alcanzan a 18 provincias. En el AMBA, en cambio, se espera una jornada estable con temperaturas de hasta 24°C.

El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para este domingo en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas para este domingo 8 de marzo en distintas regiones del país. El organismo advirtió que los fenómenos meteorológicos podrían incluir lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento fuertes , mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una jornada estable con temperaturas entre 19 y 24 grados.

El SMN informó que seis provincias se encuentran bajo alerta naranja, un nivel que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente .

Las zonas alcanzadas por esta advertencia son Córdoba, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro y San Luis , donde se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las alertas meteorológicas alcanzan a 18 provincias, con pronóstico de lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo, estos fenómenos podrían presentarse con lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora . Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 50 y 90 milímetros , aunque en algunos puntos los registros podrían superarse de forma puntual.

Al mismo tiempo, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas en otras regiones del país. Este nivel de advertencia alcanza al norte y este de Córdoba, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán .

En estos distritos se prevé la presencia de tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

Tormenta eléctrica Las tormentas podrían incluir actividad eléctrica frecuente y caída ocasional de granizo en distintas regiones. Gentileza - AEDC

Los meteorólogos anticiparon que estos fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. En cuanto a las precipitaciones, los acumulados previstos oscilan entre 30 y 60 milímetros, aunque también podrían superarse de forma puntual.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones destinadas a reducir riesgos y evitar inconvenientes durante las tormentas:

Evitar salir de los hogares durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno.

durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para prevenir anegamientos.

para prevenir anegamientos. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

si ingresa agua al hogar. Cerrar puertas y ventanas y alejarse de ellas mientras dure la tormenta.

mientras dure la tormenta. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

en un edificio, una casa o un vehículo cerrado. Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos.

como viviendas, escuelas o edificios públicos. Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Cómo estará el tiempo este domingo en el AMBA

Mientras gran parte del país se encuentra bajo alerta, el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires anticipa una jornada más tranquila.

Según el parte meteorológico, la temperatura mínima comenzó en 19 grados y la máxima alcanzará los 24°C. Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que hacia el mediodía se espera que esté mayormente nublado.

En la Ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima prevista para este domingo es de 24 grados.

El informe del SMN indica además que no se esperan lluvias durante el día. Los vientos soplarán desde el sector este con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La humedad rondará el 72% y la visibilidad se mantendrá en niveles buenos.

Pronóstico para la noche y los próximos días

Durante la noche del domingo, la temperatura descenderá levemente hasta ubicarse cerca de 22 grados, con vientos del este que mantendrán velocidades similares a las registradas durante el día.

En el conurbano bonaerense el panorama será similar, con una máxima de 24°C y una mínima de 17°C, además de cielo ligeramente nublado y ráfagas de viento comparables a las previstas para la Ciudad.

Para el lunes, el SMN anticipó un leve descenso de la temperatura, mientras que a partir del martes se espera un aumento gradual de los valores térmicos, en una semana que comenzará a mostrar señales del cambio estacional rumbo al otoño.