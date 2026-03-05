Inminente regreso de las lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima + Seguir en









Si bien el organismo anticipaba lloviznas para la noche del jueves, el escenario más inestable se presentaría con mayor fuerza el viernes. Se prevén lluvias aisladas desde la madrugada hasta la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 17 y 24 grados.

Se prevén lluvias durante la jornada del viernes. El Argentino Diario

Tras una jornada que amagó el regreso de la inestabilidad, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el retorno de las lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones son inminentes y podrían extenderse durante varios días.

Si bien el organismo anticipaba lloviznas para la noche del jueves, el escenario más inestable se presentaría con mayor fuerza el viernes, en un comienzo del fin de semana marcado por precipitaciones y un leve descenso de las temperaturas.

Aunque se esperaba que el calor empezara a ceder en la Ciudad y sus alrededores, la jornada del jueves volvió a sentirse algo pesada, a la espera del ingreso de un frente frío que traerá consigo lluvias y un cambio en las condiciones del tiempo.

De acuerdo con el SMN, el viernes se presentará con precipitaciones durante gran parte del día. Se prevén lluvias aisladas desde la madrugada hasta la tarde, que luego podrían transformarse en lloviznas hacia la noche, con temperaturas que oscilarán entre 17 y 24 grados.

El pronóstico también se actualizó para el sábado, que ahora aparece con condiciones todavía inestables. Se esperan lluvias aisladas en la madrugada y lloviznas por la mañana, mientras que hacia la tarde el tiempo comenzaría a mejorar con cielo nublado, pasando a parcialmente nublado durante la noche. Las temperaturas se ubicarían entre 16 y 27 grados.

El domingo marcaría el retorno del buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo parcialmente nublado y un clima más templado y agradable, con 14 grados de mínima y 24 de máxima. Medidas de seguridad ante tormentas fuertes La entidad meteorológica emitió una serie de advertencias para mitigar los riesgos asociados a la caída de agua y el viento. El informe del SMN detalló: “No saques la basura y limpiá desagües y sumideros”. Esta medida facilita el escurrimiento rápido del líquido en la vía pública. Los expertos sugieren evitar los desplazamientos innecesarios durante el periodo de mayor intensidad hídrica. Las medidas preventivas del organismo técnico incluyen las siguientes acciones: Evitá salir

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado