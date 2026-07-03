¿Cuánto cobro en ANSES en julio de 2026? Montos finales con aumento y bono para jubilados y AUH

Los nuevos valores que abonará el organismo empezaron a regir tras la actualización por movilidad vigente. Conocé los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) empezó a pagar las prestaciones correspondientes a julio, con un incremento del 2,15% , en línea con la inflación de mayo informada por el INDEC.

La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), asignaciones familiares y el resto de las prestaciones administradas por el organismo. Además, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, para quienes perciben los haberes más bajos.

Con esta actualización, los jubilados que cobran el haber mínimo vuelven a recibir el refuerzo completo , mientras que quienes perciben ingresos superiores acceden a un bono proporcional, hasta alcanzar el tope establecido por el Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, la AUH y las asignaciones familiares también registran una suba , aunque estas prestaciones no incluyen el adicional extraordinario.

El aumento del 2,15% llevó la jubilación mínima a $411.989,33 . Sobre ese haber, ANSES vuelve a pagar un bono extraordinario de hasta $70.000 , por lo que ningún beneficiario que perciba la mínima cobrará menos de $481.989,33 durante julio.

El bono mantiene el mismo esquema aplicado durante los últimos meses. Es decir, quienes cobran la jubilación mínima reciben el refuerzo completo, mientras que aquellos cuyos haberes se ubican apenas por encima acceden a un monto proporcional para completar el límite fijado por el Gobierno. Una vez superado ese umbral, el adicional deja de abonarse.

La medida busca sostener el poder adquisitivo de los jubilados de menores ingresos, frente al aumento del costo de vida. El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere realizar ningún trámite adicional ante ANSES.

¿Cuánto cobran los jubilados que superan el haber mínimo este mes?

Los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores a la mínima también reciben el incremento del 2,15%, aunque el bono deja de ser fijo y pasa a ser proporcional, hasta alcanzar el tope de $481.989,33. Quienes superan ese monto únicamente cobran el haber actualizado por movilidad.

La jubilación máxima también fue actualizada con el mismo porcentaje previsto por la movilidad mensual. Todos los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan el aumento correspondiente a julio, independientemente de si el beneficiario accede o no al bono extraordinario.

ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $153.414 por menor. Como ocurre todos los meses, el organismo retiene el 20% del monto hasta la presentación anual de la Libreta AUH, por lo que el importe que se acredita mensualmente es inferior. En el caso de hijos con discapacidad, la prestación alcanza los $499.387.

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Pensiones No Contributivas (PNC): ¿cuál es el total neto a cobrar?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también fueron actualizadas con la movilidad de julio. En el caso de las pensiones por invalidez y por vejez, el haber equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que el monto asciende a $288.392,53. A ese valor se suma el bono extraordinario, siempre que el beneficiario reúna las condiciones previstas para acceder al refuerzo. Así, el monto llega a 358.392,53.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también reciben el incremento mensual y pueden acceder al bono proporcional dispuesto para julio. El mismo criterio se aplica a las pensiones para madres de siete hijos, que continúan alcanzadas por el refuerzo extraordinario.

Todos estos pagos se realizan de manera automática, según el calendario oficial de ANSES, sin necesidad de efectuar gestiones adicionales. Las fechas de cobro están organizadas por la terminación del DNI.

Asignaciones de Pago Único: valores por Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Además de las prestaciones mensuales, ANSES actualizó las Asignaciones de Pago Único (APU), destinadas a familias que acreditan un nacimiento, una adopción o un matrimonio. Estos beneficios también recibieron el incremento del 2,15% aplicado al resto de las asignaciones familiares y empezaron a abonarse con los nuevos valores desde julio.

Los importes vigentes quedaron establecidos en $86.996 por nacimiento, $520.770 por adopción y $130.248 por matrimonio. Estas prestaciones se otorgan por única vez y pueden solicitarse siempre que el grupo familiar cumpla con los requisitos de ingresos establecidos por ANSES.