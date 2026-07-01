Asignaciones Familiares SUAF: quiénes pueden cobrar el extra de ANSES en julio 2026

El complemento de leche para hijos de hasta tres años es una de las asignaciones familiares que también se actualizó, pero su acceso depende de requisitos específicos.

NSES actualizó las escalas para julio y mantiene vigente un refuerzo destinado a determinados trabajadores registrados y monotributistas con hijos.

ANSES empezó julio con nuevos valores para las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), luego de aplicar el incremento del 2,15% previsto por la fórmula de movilidad vigente. La actualización alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y otros grupos que cumplen los requisitos establecidos por el organismo.

Además del monto mensual de la Asignación Familiar por Hijo, algunos beneficiarios pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días cuando tengan hijos de hasta tres años o personas gestantes alcanzadas por la normativa. El acceso depende de la situación familiar y de la prestación que perciba cada titular.

La actualización también modificó los topes de ingresos del grupo familiar, un aspecto central para conservar el beneficio. Quienes superen los límites establecidos dejarán de percibir las asignaciones, incluso cuando solo uno de los integrantes del hogar exceda el ingreso individual máximo permitido.

El SUAF está destinado a trabajadores registrados cuyos empleadores realizan los aportes correspondientes al sistema de seguridad social. También alcanza a monotributistas comprendidos dentro de las categorías habilitadas , jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la prestación por desempleo y beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), entre otros grupos previstos por la legislación.

En el caso de los monotributistas, las categorías A, B, C, D, E, F, G y H pueden acceder a la Asignación Familiar por Hijo siempre que respeten los límites de ingresos fijados para julio y tengan correctamente registrados los vínculos familiares en ANSES. El organismo liquida el beneficio de manera automática cuando la información se encuentra actualizada y no existen incompatibilidades.

El denominado "extra" al que hacen referencia distintas consultas corresponde a prestaciones complementarias que pueden sumarse al pago habitual en situaciones específicas, como el Complemento Leche para familias alcanzadas por el Plan de los Mil Días. No se trata de un bono universal para todos los beneficiarios del SUAF, sino de una ayuda destinada únicamente a quienes reúnen las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Requisitos clave para tramitar la Asignación Familiar por Hijo de ANSES

Para acceder a la Asignación Familiar por Hijo es necesario que el trabajador tenga la relación laboral registrada o se encuentre inscripto en una categoría de monotributo alcanzada por el beneficio. También resulta indispensable mantener actualizados los datos personales y los vínculos familiares en la base de ANSES para que el organismo pueda verificar automáticamente el derecho al cobro.

Los hijos por los cuales se solicita la prestación deben ser menores de 18 años y solteros. En los casos de hijos con discapacidad no existe límite de edad, aunque sí deben cumplirse los requisitos administrativos establecidos por el organismo previsional. Además, el grupo familiar debe mantenerse dentro de los topes de ingresos vigentes para julio.

Cuando existe alguna modificación en la composición familiar, un cambio laboral o un nacimiento reciente, ANSES recomienda actualizar la información antes de la fecha de liquidación para evitar demoras en la acreditación de la asignación.

Montos actualizados: ¿cuánto se cobra por SUAF en julio?

La Resolución 187/2026 oficializó un incremento del 2,15% para todas las asignaciones familiares a partir de julio. Como resultado, la Asignación Familiar por Hijo quedó establecida en un valor máximo de $74.033 para los hogares comprendidos en la primera escala de ingresos. A medida que aumenta el ingreso del grupo familiar, el monto disminuye según las escalas definidas por ANSES.

hasta $1.122.074 de IGF: $74.032,19 por hijo

por hijo entre $1.122.074,01 y $1.645.630: $49.939,09 por hijo

por hijo entre $1.645.630,01 y $1.899.934: $30.205,76 por hijo

por hijo entre $1.899.934,01 y $5.941.936: $15.585,03 por hijo

Nuevos topes de ingresos familiares para no quedar afuera del beneficio

Junto con la actualización de los montos, ANSES modificó los límites de ingresos que determinan el acceso al SUAF. Desde julio 2026, el ingreso individual bruto de cualquiera de los integrantes del grupo familiar no puede superar los $3.034.844.

Si uno de los miembros excede ese valor, el hogar pierde automáticamente el derecho a cobrar las asignaciones familiares, aunque el ingreso conjunto sea inferior al máximo permitido.

El ingreso total del grupo familiar no debe superar los $6.069.688 para mantener el beneficio. Estos topes también fueron actualizados con el mismo porcentaje aplicado a las prestaciones y comenzaron a regir con las liquidaciones correspondientes a julio.