Quién es Carlos Sexton, la gran debilidad amorosa de Moria Casan

La serie "Moria" en Netflix revivió el interés por la vida de la exvedette y ahora conductora. Uno de ellos, su vida amorosa.

La serie Moria, en Netflix, revivió el interés por la vida amorosa de la One y Carlos Sexton fue uno de los hombres clave en su vida.

Moria Casan es sin dudas uno de los íconos de la cultura argentina. La serie "Moria" , recientemente estrenada en Netflix y su cumpleaños número 80 revivieron innumerables anécdotas de su vida.

Uno de los aspectos que más fascinación genera entre los fanáticos y curiosos es su vida amorosa . Moria Casan tuvo romances mediáticos y otros que tomaron relevancia con el correr del tiempo. Uno de los nombres que resuena en estos últimos días es el de Carlos Sexton, conocido como "El Piojo" , quien fue "la gran debilidad amorosa", según la propia One.

Carlos Sexton nació en la ciudad bonaerense de Junín. Allí vivió durante toda su infancia, hasta que se mudó a la Ciudad de Buenos Aires y comenzó su vida profesional.

Desde entonces se lo conoció como representante de jugadores de fútbol de primera categoría y un exitoso empresario.

"El Piojo", como lo apodaban, era 20 años mayor que la entonces vedette. Sin embargo, Moria y Sexton tuvieron una relación de aproximadamente 10 años y la cual aseguran, llena de pasión. Su relación comenzó como algo estrictamente laboral, ya que él estaba casado. Sin embargo la atracción fue inmediata.

Con el correr de los años y la intensidad con la que la vivieron, la relación se fue desgastando. En ese contexto, Moria Casan conoció a quien se convertiría en el padre de su hija: Mario Castiglione.

Qué significó Sexton en la vida de Moria

Para la actriz, Carlos Sexton no fue un hombre más. Para ella ese romance representó uno de los momentos de mayor felicidad y pasión.

Fue la propia Moria quien comparó su relación con Sexton y la de Mario Castiglione, padre de Sofia Gala. A ambos los destacó por sus fortalezas en la relación. A Castiglione por su paternidad, a Sexton por el goce y el placer.