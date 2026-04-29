El Gobierno redefine el sistema de residencias de salud y crea una beca única nacional + Seguir en









El Ministerio de Salud aprobó un nuevo reglamento general, estableció un modelo unificado de financiamiento y buscó garantizar la continuidad del sistema tras el conflicto normativo generado por una ley del Congreso.

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El Gobierno nacional oficializó una reconfiguración del régimen de formación de profesionales al aprobar un nuevo esquema para el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, con eje en la creación de una “única modalidad de Beca Nacional” destinada a ordenar y unificar las condiciones de ingreso y financiamiento.

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La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 542/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde se avaló un nuevo reglamento general y los modelos de convenios que regirán la relación entre el Estado y los residentes.

Según se fundamentó en la norma, el cambio apunta a “garantizar la uniformidad normativa y la transparencia en la asignación de recursos”, evitando diferencias en las condiciones de formación y asegurando criterios homogéneos en todo el país. En esa línea, se remarcó que resulta clave “asegurar la equidad de acceso” y sostener un esquema centralizado de financiamiento.

La cartera sanitaria también justificó la decisión en la necesidad de “garantizar la continuidad del sistema” frente a la incertidumbre generada por la Ley 27.796, que había dispuesto la derogación de la normativa anterior sin establecer un régimen alternativo. Para el Ejecutivo, esa situación podría haber provocado “un vacío normativo” con impacto directo en la formación, la asignación de cupos y el otorgamiento de becas.

En ese marco, el Ministerio sostuvo que la intervención del Congreso sobre una resolución ministerial resulta “incompatible con el principio de división de poderes”, al tiempo que recordó que la aplicación de esa ley quedó suspendida por falta de financiamiento.

La resolución establece además que el financiamiento de las residencias quedará exclusivamente a cargo del Ministerio de salud, que solo reconocerá los cupos asignados por la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización, organismo que también tendrá la facultad de definir la distribución de plazas. A su vez, la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud será la encargada de supervisar la implementación del sistema y de suscribir los convenios con los profesionales, en el marco del nuevo modelo de becas. El texto oficial aclara que los residentes que ya integran el sistema mantendrán sus condiciones actuales hasta finalizar su formación, aunque podrán optar voluntariamente por adherir al nuevo esquema. Con esta definición, el Gobierno buscó evitar interrupciones, incertidumbre o conflictos administrativos en un área considerada estratégica para el sistema sanitario.