Espionaje para China: acusaron al marido de una diputada de Reino Unido por maniobras oscuras de datos

Se trata de Joani Reid, del partido Laborista, quien negó haber tenido algún contacto con China. Además, dijo desconocer las actividades comerciales de su esposo.

La funcionaria aclaró que nunca había estado en China ni hablado sobre asuntos relacionados en la Cámara de los Comunes. BBC

Una diputada de Escocia, Reino Unido, apareció en el centro de la polémica luego de que su marido fuera detenido, tras ser acusado de hacer vigilancia para China. La mujer, que responde al partido Laborista, sostuvo que nunca vio nada que le despertara sospechas sobre la conducta de su marido.

Se trata de la funcionaria Joani Reid, cuyo marido fue arrestado junto a otros dos hombres bajo sospecha de espiar para el gigante asiático.

Anteriormente, la Policía Metropolitana sostuvo que tres hombres, de 39, 43 y 68 años, fueron detenidos en Londres y Gales como parte de una investigación policial antiterrorista bajo la Ley de Seguridad Nacional.

No existe "ninguna amenaza inminente o directa para el público", añadió la Policía. Por su parte, Reid expresó que "no es parte" de las actividades comerciales de su esposo David Taylor y añadió: "Ni yo ni mis hijos formamos parte de esta investigación y los medios no deberían tratarnos como si lo fuéramos".

Reid añadió que nunca había estado en China ni hablado o preguntado sobre asuntos relacionados con ese país en la Cámara de los Comunes.

"Nunca me reuní con empresas chinas, ni con diplomáticos ni funcionarios chinos, ni he planteado ninguna inquietud a ministros ni a nadie en nombre, ni siquiera casualmente, de intereses chinos", recalcó. Por su parte, los tres sospechosos fueron arrestados por presuntamente "ayudar a un servicio de inteligencia extranjero en virtud de la sección tres de la Ley de Seguridad Nacional", que se introdujo en 2023 para perseguir a quienes podrían trabajar contra los intereses del Reino Unido.