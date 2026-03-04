Caso Kim Gómez: declararon culpable al acusado de matar a la nena durante un robo en La Plata

El Tribunal de La Plata lo consideró coautor de homicidio en ocasión de robo por la muerte de la nena arrastrada 15 cuadras. La pena se conocerá el 16 de marzo.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable a Tobías Godoy por el crimen de Kim Gómez y lo consideró coautor de homicidio en ocasión de robo . La niña, de 7 años, murió tras ser arrastrada 15 cuadras durante el asalto al auto de su madre.

La decisión fue adoptada por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro , quienes dieron por acreditada la responsabilidad penal del joven de 18 años en el hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025.

“El imputado mayor fue declarado coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Los fundamentos de la decisión del tribunal y el monto de la pena van a ser puestos en conocimiento de las partes el 16 de marzo”, informó Jorge Bru, abogado de la familia de la víctima, al salir de la audiencia.

La Fiscalía había solicitado una condena de 23 años y 4 meses de prisión, mientras que la defensa sostuvo que se trató de un homicidio culposo y pidió 7 años . El tribunal dará a conocer la pena el próximo 16 de marzo. El otro adolescente involucrado, que tenía 14 años al momento del hecho, no fue juzgado por su edad.

En la previa de la lectura del fallo, Marcos, el papá de Kim, habló ante la prensa con la voz quebrada. “Estoy tranquilo. Es un día importante. Esto marca un antes y un después. Los chicos no van a salir a lastimar como lo hicieron con mi nena” , expresó.

También manifestó sentimientos encontrados: “Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la oportunidad de bajar a mi nena y no lo hizo. Ese segundo de lucidez no lo tuvo. Tiene que hacerse responsable”.

PADRE DE KIM GOMEZ.jpg El padre de la víctima habló antes del veredicto y pidió responsabilidad. Ignacio Amiconi | AGLP

Entre lágrimas, agregó: “Hoy debería estar en la escuela, con sus amigos. ¿Dónde está la familia del chico para mostrar su empatía? Criaron un monstruo. No deberían pasar estas cosas. Los chicos pueden ser muy buenos, pero si no hacemos cosas como padres para ayudarlos, es muy complicado“.

Cómo fue el crimen de Kim Gómez

El ataque ocurrió el martes 25 de febrero de 2024, poco después de las 20, en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo. Florencia, la madre de Kim, estaba al volante de su Fiat Palio rojo cuando fue sorprendida por los delincuentes al detenerse ante un semáforo en rojo. La obligaron a bajar del vehículo bajo amenaza con un arma de fuego. La niña viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado.

kim gomez (1) Kim Gómez tenía 7 años y fue arrastrada 15 cuadras durante el asalto.

La fuga comenzó por calles asfaltadas y continuó hacia una zona de tierra, con zanjas a los costados. “Un testigo declaró que vio a uno de los ladrones, que se trataría del adolescente de 14 años, intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto. La víctima fue arrastrada varias cuadras”, indicaron fuentes.

El recorrido del auto robado se extendió casi dos kilómetros hasta que los jóvenes chocaron contra una columna. Luego intentaron escapar, pero fueron detenidos por la policía bonaerense tres horas más tarde.

En su declaración, el menor de 14 años reconoció haber estado en el lugar junto al otro adolescente, aunque negó haber participado del plan criminal. Para la Justicia, existen pruebas que lo vinculan con el hecho.