Darthés fue absuelto en la causa por violación a Thelma Fardin

Thelma Fardin confirmó este sabado que apelará la decisión de la Justicia de Brasil , de absolver en primera instancia el delito de violación del actor Juan Darthés. La actriz afirmó que no deja d e sorprenderla "la violencia de los sistemas judiciales" como el de Brasil, que "no tienen perspectiva de género".

"El cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un ejemplo más, es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. La justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal", aseguró la actriz en una conferencia de prensa y agregó: "A nosotras nos exigen todas las pruebas posibles pero ellos no dan la cara. El juez que dictó sentencia no es el que me escuchó llorar cinco horas mientras hablaba y me hacia preguntas violentas."