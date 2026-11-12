De cuánto será el aumento de la AUH de ANSES en diciembre 2026: este es el monto exacto + Agregar ámbito en









El valor general rondaría los $163.123. Con la retención del 20%, el depósito mensual estimado sería de $130.498,40.

La Asignación Universal por Hijo tendrá una nueva actualización en diciembre por la fórmula de movilidad vigente. Magnific

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre de 2026 los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones, las pensiones y otras prestaciones sociales. La suba toma como referencia la inflación de octubre, que fue del 2,2%, según informó el INDEC.

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El porcentaje se aplica sobre los valores vigentes en noviembre. Los importes que siguen son estimaciones: los montos definitivos quedarán establecidos en las resoluciones de ANSES.

Los nuevos montos de la AUH y las asignaciones familiares en diciembre de 2026 Con un ajuste del 2,2% y el redondeo al peso entero superior, los valores generales quedarían así:

Asignación Universal por Hijo: $163.123

$163.123 AUH por hijo con discapacidad: $531.138

$531.138 Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $81.572

$81.572 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $265.582 Los dos importes de SUAF corresponden al primer tramo de ingresos familiares y a la categoría de valor general. Pueden variar según los ingresos del hogar y la zona.

La Asignación Universal por Hijo se actualizará en diciembre con el IPC de octubre. ANSES Cuánto se cobraría de AUH en diciembre con la retención del 20% ANSES deposita cada mes el 80% de la asignación. Con el aumento proyectado, los pagos mensuales quedarían de la siguiente manera:

AUH por hijo: $130.498,40

$130.498,40 Asignación por Embarazo: $130.498,40

$130.498,40 AUH por hijo con discapacidad: $424.910,40 En el caso de la AUH, para cobrar el 20% acumulado se deben acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad, según corresponda. ANSES puede verificar esos datos de forma automática. Si no logra hacerlo, el titular debe presentar la Libreta AUH. El estado del trámite se puede consultar en mi ANSES, en Hijos > Libreta AUH. Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto se cobraría en diciembre de 2026 El mismo ajuste alcanzará a los haberes previsionales. Si el Gobierno renueva el bono de hasta $70.000 con las mismas condiciones de noviembre, los montos estimados serían los siguientes, sin incluir el aguinaldo: Jubilación mínima: $453.929,95 sin bono y $523.929,95 con el refuerzo.

$453.929,95 sin bono y $523.929,95 con el refuerzo. PNC para madres de siete hijos: $453.929,95 sin bono y $523.929,95 con el refuerzo.

$453.929,95 sin bono y $523.929,95 con el refuerzo. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96 sin bono y $433.143,96 con el refuerzo. Cómo funciona el aumento mensual de ANSES La fórmula de movilidad del Decreto 274/2024 toma la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de diferencia. Por eso, el ajuste de diciembre se calcula con la inflación de octubre y se aplica sobre los montos vigentes en noviembre. La movilidad también se utiliza para actualizar las asignaciones familiares y, cuando corresponde, los rangos de ingresos que determinan cuánto cobra cada hogar.

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