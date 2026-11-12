Gustavo Alfaro reveló que es uno de los afectados por Ueno Bank: "La prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora" + Agregar ámbito en









El entrenador argentino de la Albirroja se pronunció respecto a los problemas políticos y económicos que está atravesando el país al que dirige futbolísticamente y pidió “justicia para todos”.

Gustavo Alfaro, el técnico argentino de Paraguay, confesó que la crisis con Ueno Bank también afectó a su plantel.

Gustavo Alfaro, técnico argentino de la Selección de Paraguay, alzó la voz este jueves por la tarde al ser consultado por la crisis que atraviesa el país a raíz del colapso de Ueno Bank, entidad financiera que utilizaba el 60% de la población.

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Al no estar ajeno a la situación, ya que tanto su sueldo como el de los jugadores quedaron retenidos en dicho banco, expresó: "El país está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor”, aseguró. Y reveló: "Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzadas por este problema".

Gustavo Alfaro, en una conferencia antigua, con Ueno Bank de auspiciante en el fondo. En la previa del duelo de este viernes contra Singapur, Alfaro decidió reflexionar sobre el duro momento que atraviesa el país desde el pasado martes 3 de noviembre. Esa mañana, el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia, lo que provocó el bloqueo de los fondos. Ante este escenario, la gente no puede acceder a sus ahorros y gran parte de la población no logra comprar recursos básicos, como agua o comida.

Ese mismo día, los jugadores de la Albirroja se pronunciaron en redes sociales para reclamar su dinero, pero, sobre todo, para visibilizar a los más afectados. En uno de los párrafos más contundentes del comunicado, escribieron: "Nuestra mayor preocupación no somos nosotros. Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora, aquellos que tenían sus ahorros invertidos ahí. Hoy no hablamos de fútbol, hablamos como pueblo".

Gustavo Alfaro, en busca de defender al pueblo paraguayo. En sintonía con este mensaje, el técnico argentino —que recientemente renovó su contrato hasta 2030— respaldó a su plantel: "Desde lo personal, estoy al lado de los jugadores que se expresaron en el comunicado. Más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados. Tienen todo el derecho, como el resto de los afectados, a solicitar y reclamar lo que nos corresponde".

Aun así, reconoció que es un conflicto cuya resolución tomará tiempo y no depende de ellos: "Ojalá la solución estuviese en nuestras manos. Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando justicia desde nuestro lugar. Me pongo a disposición y al servicio, como cada integrante de esta selección, para estar al lado de la gente, que es donde tenemos que estar", concluyó. Cómo siguen los conflictos políticos y económicos con Ueno Bank en Paraguay Luego de la renuncia del presidente de la Nación, Santiago Peña –debido a que se reveló que mantenía vínculos con Miguel Vázquez, dueño de Ueno Bank–, el panorama en Paraguay sigue siendo desalentador. Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay. 5PY A la espera de un pronto desenlace, y de que asumiera Pedro Alliana como nuevo mandatario, la Agencia Fitch ubicó este miércoles la calificación soberana del país en “BB+” con vigilancia negativa. Aunque a simple vista parezca solo una nota en un ranking financiero, las autoridades advierten que esta inestabilidad podría afectar seriamente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).