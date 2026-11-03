AUH hijo con discapacidad de ANSES: cuánto se paga en noviembre 2026 y a partir de cuándo

Para muchas familias, esta ayuda es fundamental para afrontar los gastos cotidianos, por lo que cada actualización genera expectativas sobre el dinero que recibirán.

Las familias que reciben la AUH por hijo con discapacidad tendrán una actualización de sus haberes y cambios en las fechas de cobro de noviembre.

La Asignación Universal por Hijo con discapacidad tendrá un nuevo aumento en noviembre, como parte de las actualizaciones mensuales que aplica ANSES a sus prestaciones. Para las familias que reciben esta ayuda económica, el incremento trae cambios en los importes y en el dinero que se deposita cada mes.

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Además, el calendario de pagos presenta algunas modificaciones por los feriados, por lo que es importante conocer las fechas previstas para acceder al beneficio.

La AUH por hijo con discapacidad está destinada a madres, padres o personas responsables de hijos con discapacidad que se encuentran en una situación económica vulnerable. A diferencia de la asignación común, no tiene límite de edad, por lo que puede cobrarse incluso cuando la persona beneficiaria es mayor de 18 años.

La asignación por discapacidad puede seguir cobrándose después de la mayoría de edad, siempre que se cumplan los requisitos de ANSES.

Para acceder, los adultos responsables deben estar desocupados, trabajar en la economía informal con ingresos inferiores al salario mínimo, desempeñarse en casas particulares o estar inscriptos en el Monotributo Social.

También es necesario que la persona con discapacidad resida en Argentina, tenga DNI y cuente con la autorización vigente de ANSES para cobrar esta prestación. Los datos personales y familiares deben estar correctamente acreditados ante el organismo.

Monto correspondiente a noviembre

Con el aumento del 1,93%, la AUH por hijo con discapacidad alcanza un valor general de $519.704 en noviembre. La actualización responde a la fórmula de movilidad mensual, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

Sin embargo, esa cifra no coincide con el dinero que habitualmente se deposita en la cuenta del titular. El organismo paga el 80% de la asignación y reserva el 20% restante hasta que se acrediten los requisitos correspondientes.

De esta manera, los valores quedan establecidos de la siguiente forma:

monto total: $519.704

pago mensual del 80%: $415.763,20

20% reservado: $103.940,80

Estos importes corresponden al valor general de la prestación. En las localidades alcanzadas por el adicional de zona, la suma puede ser mayor.

Los beneficiarios podrán consultar desde Mi ANSES cuándo recibirán el pago y qué importe tendrán disponible en sus cuentas. ANSES

Cuándo se cobra la AUH hijo con discapacidad de ANSES

El calendario de noviembre comenzará el miércoles 11 y se extenderá hasta el miércoles 25. Los depósitos se realizarán según la terminación del DNI de cada titular, siguiendo el mismo cronograma que la AUH común.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

Los beneficiarios podrán consultar su fecha de cobro y el importe correspondiente desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.