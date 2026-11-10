Trabajadores del subte realizarán un paro este jueves desde las 21 al cierre por una nueva muerte por asbesto + Agregar ámbito en









El gremio denunció que el empleado había estado expuesto durante más de tres décadas al asbesto presente en su lugar de trabajo. La medida de fuerza será el jueves 12, desde las 21 y hasta el cierre del servicio.

El gremio anunció una paralización de todas las líneas y el Premetro para el jueves 12 desde las 21. Gobierno de la Ciudad

Los trabajadores del subte realizarán un paro en las seis líneas y el Premetro el próximo jueves 12, entre las 21 y la finalización del servicio, tras denunciar el fallecimiento de un extrabajador afectado por cáncer que atribuyen a la exposición al asbesto.

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Según informó el gremio, el trabajador se desempeñó durante más de 32 años en uno de los talleres de la red, donde habría estado expuesto a este material. Además, aseguraron que más de 150 empleados fueron diagnosticados con distintas afecciones de salud que vinculan con la presencia del mineral.

El sindicato advirtió que el asbesto, considerado altamente cancerígeno y prohibido desde hace más de dos décadas, continúa presente en las seis líneas de subte y el Premetro.

La organización expresó su dolor por la muerte del trabajador y cuestionó a la empresa concesionaria Emova y a los gobiernos por la situación sanitaria en la red. También reclamó el retiro del asbesto, el reemplazo de las flotas contaminadas y la incorporación de todos los trabajadores, activos y jubilados, al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).

Entre sus demandas, también incluyeron la reducción de la jornada laboral para disminuir la exposición al mineral. Por último, anticiparon que continuarán reclamando respuestas y justicia por los trabajadores afectados y fallecidos.

La respuesta de Emova tras la muerte del trabajador La empresa concesionaria Emova lamentó el fallecimiento de Oscar Pauer y precisó que se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024. También expresó su acompañamiento a sus familiares y allegados. A través de un comunicado, la compañía aseguró que continúa trabajando en el plan integral de desasbestizado de la red, mediante una mesa interdisciplinaria en la que también participan las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno porteño. Asimismo, sostuvo que más de 5.000 mediciones de calidad del aire en las áreas de trabajo arrojaron resultados considerados adecuados para la salud. Según indicó, los controles se realizan de manera constante y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados validados por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. La concesionaria afirmó que esos estudios muestran que el ámbito del subte cumple con las condiciones exigidas por las normas de seguridad laboral y que el monitoreo continúa.

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