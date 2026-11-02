AUH de ANSES: cuánto gana cada familia en noviembre 2026 según la cantidad de hijos

El organismo actualizó las asignaciones y sigue con el refuerzo alimentario, con cifras que varían por la composición del hogar.

ANSES actualizó en noviembre los valores de las asignaciones para distintos grupos familiares.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá una nueva actualización durante el ante último mes del año, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente que sigue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) .

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El incremento será del 1,93% y también va a impactar sobre otras asignaciones familiares. A esto se le suma la Tarjeta Alimentar para los hogares que cumplen con los requisitos establecidos.

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares que tengan menores de 18 años a cargo y se encuentren en determinadas situaciones laborales. Pueden acceder quienes sean:

La AUH está destinada a hogares que cumplen con determinados requisitos laborales y familiares.

Los hijos deben ser menores de 18 años , pero para personas con discapacidad no existe límite de edad. Además, tanto los menores como sus progenitores deben cumplir con los requisitos de residencia establecidos y acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad que correspondan.

ANSES abona mensualmente el 80% de la asignación y reserva el 20% restante para garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y educativas. Durante 2026 también se avanzó con un sistema de acreditación automática de esos requisitos.

El monto mensual cambia según la cantidad de hijos a cargo. Magnific

Monto de la AUH de ANSES en noviembre

El valor general de la AUH aumenta 1,93% y alcanza los $159.611 por hijo durante noviembre. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto general pasa a ser de $519.704.

Los valores corresponden al 100% de la asignación. La normativa mantiene el esquema que contempla el pago mensual y el porcentaje sujeto a los controles correspondientes. Si se toma el valor completo de la AUH, una familia acumula:

un hijo: $159.611

dos hijos: $319.222

tres hijos: $478.833

cuatro hijos: $638.444

A esos importes puede sumarse la Tarjeta Alimentar cuando los menores se encuentran dentro de los grupos alcanzados.

La Prestación Alimentar complementa los ingresos de las familias alcanzadas por el programa.

Tarjeta Alimentar: monto según cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la asignación para quienes cumplen con las condiciones del programa. Los valores vigentes son:

un hijo: $72.250

dos hijos: $113.299

tres hijos o más: $149.425

El beneficio alcanza, entre otros grupos, a familias que cobran AUH por menores de hasta 17 años inclusive y a titulares con hijos con discapacidad, sin límite de edad. Si se suma el valor general de la AUH con la Prestación Alimentar, los montos nominales quedan así:

un hijo: $231.861

dos hijos: $432.521

tres hijos: $628.258

En el caso de cuatro hijos, el valor general de las asignaciones alcanza los $638.444 y la Prestación Alimentar mantiene el máximo de $149.425, por lo que la suma llega a $787.869. El dinero efectivamente acreditado durante el mes puede variar por el esquema correspondiente al porcentaje de la AUH sujeto a controles sanitarios y educativos.

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI. Magnific

Cuándo cobro la AUH en noviembre 2026

ANSES organiza los pagos según la terminación del DNI del titular. El calendario informado para la Asignación Universal por Hijo queda de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminado en 2: 13 de noviembre

DNI terminado en 3: 16 de noviembre

DNI terminado en 4: 17 de noviembre

DNI terminado en 5: 18 de noviembre

DNI terminado en 6: 19 de noviembre

DNI terminado en 7: 20 de noviembre

DNI terminado en 8: 24 de noviembre

DNI terminado en 9: 25 de noviembre

Los titulares pueden consultar la fecha y el medio de cobro desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.