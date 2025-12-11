Muchos creen que estas prestaciones de ANSES reciben aguinaldo pero en realidad no

El organismo previsional anunció quienes recibirán realmente el Sueldo Complementario Anual en diciembre.

ANSES anunció los beneficiarios que cobran aguinaldo en diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles sobre el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para diciembre de 2025. Sin embargo, varias prestaciones sociales quedan excluidas de este beneficio , a pesar de que muchos beneficiarios creen que lo recibirán.

El aguinaldo corresponde solo a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones contributivas, mientras que otros programas sociales no contemplan este refuerzo económico.

El organismo aclaró que el aguinaldo se calcula como el 50% del haber mensual más alto del último semestre, con un ajuste del 2,3% según el índice de inflación. Este beneficio se acredita automáticamente a quienes perciben jubilaciones o pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El aguinaldo no aplica para las siguientes prestaciones sociales:

Estas prestaciones son beneficios sociales no contributivos , por lo que no incluyen el Sueldo Anual Complementario. Los titulares de estos programas reciben montos actualizados según la movilidad establecida, pero no acceden al refuerzo adicional que sí obtienen los jubilados y pensionados.

Monto de las asignaciones de ANSES en diciembre 2025

Los montos de las asignaciones se actualizaron con un ajuste del 2,3% según el índice de inflación de octubre. Los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $122.467 por menor a cargo (se paga el 80% en diciembre, $97.974, y el 20% restante, $24.493, al presentar la Libreta AUH).

AUH por discapacidad : $398.697 (pago mensual directo de $318.957,60, con un 20% retenido de $79.739,40 hasta presentar la documentación).

Tarjeta Alimentar (complemento para familias con AUH):

Un hijo: $52.250



Dos hijos: $81.936



Tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.

El monto total a cobrar en diciembre varía según la cantidad de hijos:

Familias con 1 hijo: $150.224 (AUH + Tarjeta Alimentar)

Familias con 2 hijos: $277.884 (AUH × 2 + Tarjeta Alimentar)

Familias con 3 hijos: $401.984 (AUH × 3 + Tarjeta Alimentar)

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

El calendario de pagos para las asignaciones se organiza según la terminación del DNI del titular:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

