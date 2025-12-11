Muchos creen que estas prestaciones de ANSES reciben aguinaldo pero en realidad no

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles sobre el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para diciembre de 2025. Sin embargo, varias prestaciones sociales quedan excluidas de este beneficio, a pesar de que muchos beneficiarios creen que lo recibirán.
El aguinaldo corresponde solo a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones contributivas, mientras que otros programas sociales no contemplan este refuerzo económico.
El organismo aclaró que el aguinaldo se calcula como el 50% del haber mensual más alto del último semestre, con un ajuste del 2,3% según el índice de inflación. Este beneficio se acredita automáticamente a quienes perciben jubilaciones o pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Las prestaciones de ANSES que no reciben aguinaldo en diciembre 2025
El aguinaldo no aplica para las siguientes prestaciones sociales:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
Asignación por Embarazo
Seguro de Desempleo
Becas Progresar
Programas complementarios sin carácter previsional
Estas prestaciones son beneficios sociales no contributivos, por lo que no incluyen el Sueldo Anual Complementario. Los titulares de estos programas reciben montos actualizados según la movilidad establecida, pero no acceden al refuerzo adicional que sí obtienen los jubilados y pensionados.
Monto de las asignaciones de ANSES en diciembre 2025
Los montos de las asignaciones se actualizaron con un ajuste del 2,3% según el índice de inflación de octubre. Los valores quedaron definidos de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.467 por menor a cargo (se paga el 80% en diciembre, $97.974, y el 20% restante, $24.493, al presentar la Libreta AUH).
AUH por discapacidad: $398.697 (pago mensual directo de $318.957,60, con un 20% retenido de $79.739,40 hasta presentar la documentación).
Tarjeta Alimentar (complemento para familias con AUH):
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.
El monto total a cobrar en diciembre varía según la cantidad de hijos:
Familias con 1 hijo: $150.224 (AUH + Tarjeta Alimentar)
Familias con 2 hijos: $277.884 (AUH × 2 + Tarjeta Alimentar)
Familias con 3 hijos: $401.984 (AUH × 3 + Tarjeta Alimentar)
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
El calendario de pagos para las asignaciones se organiza según la terminación del DNI del titular:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo:
DNI terminados en 0: 10 de diciembre
DNI terminados en 1: 11 de diciembre
DNI terminados en 2: 12 de diciembre
DNI terminados en 3: 15 de diciembre
DNI terminados en 4: 16 de diciembre
DNI terminados en 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6: 18 de diciembre
DNI terminados en 7: 19 de diciembre
DNI terminados en 8: 22 de diciembre
DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad:
DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de diciembre al 12 de enero
