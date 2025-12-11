Diciembre en ANSES llega con un aumento aplicado por la fórmula vigente, con un refuerzo extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos y el aguinaldo de fin de año. Esta combinación mejora los valores finales que percibirán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.
Bono de $70.000 confirmado para diciembre 2025, ¿Quiénes cobran el aumento del 2,34%?
La actualización de los haberes modifica el ingreso mensual y suma dos extras para quienes dependen de estas prestaciones.
-
Muchos creen que estas prestaciones de ANSES reciben aguinaldo pero en realidad no
-
Beneficios de ANSES: descuentos y reintegros para jubilados y pensionados
El ajuste se calcula a partir del IPC de octubre informado por el INDEC. Con eso, ANSES definió un incremento del 2,34% para todas las prestaciones.
¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en diciembre con el bono y el aguinaldo?
Las personas que perciben el haber mínimo tendrán un ingreso final de $581.319,39 en diciembre. Esa cifra surge de tres componentes:
-
Haber mínimo actualizado: $340.879,59
-
Bono extraordinario: $70.000
-
Aguinaldo: $170.439,80
Quienes superen el monto básico también recibirán un refuerzo, aunque ajustado de manera proporcional hasta llegar al piso previsto para este mes.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): monto final en diciembre 2025 con bono
La PUAM también incorpora la suba del 2,34% más el bono de fin de año y el aguinaldo. Con estos elementos combinados, el pago final queda en $479.055,51, compuesto por:
-
Haber actualizado: $272.703,67
-
Bono extraordinario: $70.000
-
Aguinaldo: $136.351,84
Este beneficio es equivalente al 80% del haber mínimo, pero reforzado por los extras de diciembre.
Pensiones no contributivas (PNC): así quedan los haberes por invalidez y vejez
Las PNC por invalidez y por vejez también reciben la suba establecida por movilidad, más el bono y el aguinaldo. Esto hace que el ingreso total para diciembre sea de $427.923,57, compuesto por:
-
Haber actualizado: $238.615,71
-
Bono extraordinario: $70.000
-
Medio aguinaldo: $119.307,86
Estas prestaciones mantienen su valor equivalente al 70% del haber mínimo, pero reforzado por los extras de diciembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH): los nuevos montos de diciembre confirmados por ANSES
El aumento también impacta en las asignaciones. La AUH pasa a $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza $398.853. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el primer tramo de ingresos queda fijado en $61.252.
El organismo confirmó que todos los pagos se van a acreditar según el cronograma establecido para diciembre 2025.
