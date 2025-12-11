Bono de $70.000 confirmado para diciembre 2025, ¿Quiénes cobran el aumento del 2,34%? + Seguir en









La actualización de los haberes modifica el ingreso mensual y suma dos extras para quienes dependen de estas prestaciones.

ANSES ya comenzó con el pago de las prestaciones para diciembre.

Diciembre en ANSES llega con un aumento aplicado por la fórmula vigente, con un refuerzo extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos y el aguinaldo de fin de año. Esta combinación mejora los valores finales que percibirán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ajuste se calcula a partir del IPC de octubre informado por el INDEC. Con eso, ANSES definió un incremento del 2,34% para todas las prestaciones.

jubilados anses.jpg Depositphotos ¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en diciembre con el bono y el aguinaldo? Las personas que perciben el haber mínimo tendrán un ingreso final de $581.319,39 en diciembre. Esa cifra surge de tres componentes:

Haber mínimo actualizado: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $170.439,80 Quienes superen el monto básico también recibirán un refuerzo, aunque ajustado de manera proporcional hasta llegar al piso previsto para este mes.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): monto final en diciembre 2025 con bono La PUAM también incorpora la suba del 2,34% más el bono de fin de año y el aguinaldo. Con estos elementos combinados, el pago final queda en $479.055,51, compuesto por:

Haber actualizado: $272.703,67

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $136.351,84 Este beneficio es equivalente al 80% del haber mínimo, pero reforzado por los extras de diciembre. Pensiones no contributivas (PNC): así quedan los haberes por invalidez y vejez Las PNC por invalidez y por vejez también reciben la suba establecida por movilidad, más el bono y el aguinaldo. Esto hace que el ingreso total para diciembre sea de $427.923,57, compuesto por: Haber actualizado: $238.615,71

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $119.307,86 Estas prestaciones mantienen su valor equivalente al 70% del haber mínimo, pero reforzado por los extras de diciembre. Asignación Universal por Hijo (AUH): los nuevos montos de diciembre confirmados por ANSES El aumento también impacta en las asignaciones. La AUH pasa a $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza $398.853. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el primer tramo de ingresos queda fijado en $61.252. El organismo confirmó que todos los pagos se van a acreditar según el cronograma establecido para diciembre 2025.

Temas ANSES