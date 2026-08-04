La influencer Candela Arizaga recibió el alta médica tras el episodio con Facundo Moyano.

La joven de 23 permanecía internada luego de un confuso incidente ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano en el que también está involucrado el exdiputado nacional.

Candela Arizaga recibió el alta médica este martes tras ser estabilizada en el Hospital Pirovano . La joven de 23 años permanecía internada luego de un confuso episodio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano en el que también está involucrado el exdiputado nacional Facundo Moyano.

Horas atrás, la influencer dio su primera declaración formal donde aseguró no haber sido agredida por Moyano , a pesar de que en un primer momento había trascendido una denuncia por violencia de género.

Según indicó ante la Unidad de Violencia de Género, la situación se habría descontrolado en un contexto de consumo de sustancias , lo que derivó en un cuadro de desorientación. En ese marco, afirmó que el exdiputado “no le pegó” ni ejerció violencia física contra ella.

En paralelo a su testimonio, el expediente incorporó el informe de la médica legista, que constató la presencia de una lesión en la rodilla de la joven. De acuerdo con la evaluación, se trataría de una herida compatible con una caída en la vía pública , sin registro de otras lesiones de mayor gravedad.

La joven de 23 permanecía internada luego de un confuso incidente ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano en el que también estaba involucrado el exdiputado nacional.

Por su parte, Moyano se negó a realizarse estudios de sangre y orina que habían sido solicitados para determinar si había consumido sustancias al momento del hecho, lo que podría ser un elemento relevante dentro de la investigación.

De todas maneras, el dirigente sindical quedó detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad, en el marco del operativo policial originado por el incidente.

Además, durante la misma tarde de este martes, se realizó un allanamiento en el departamento del exdiputado y se incautaron dos teléfonos celulares, aunque no se hallaron rastros de drogas.

El contexto del episodio

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando la joven salió corriendo desnuda de un edificio y pidió ayuda mientras era seguida por Moyano. La situación motivó la intervención de efectivos policiales, que interceptaron al dirigente sindical sobre la avenida del Libertador.

Según el parte inicial, la influencer habría salido del edificio en estado de conmoción y parcialmente desnuda, por lo que el operativo también contó con la intervención de personal del SAME y su traslado al Hospital Pirovano.

Allí fue asistida y evaluada por profesionales de la salud. Su abogado, Diego Storto, indicó posteriormente que la joven se encontraba lúcida y en buen estado general, y remarcó que la calificación legal del caso es provisoria y dependerá de cómo evolucione la causa.

El operativo generó un importante despliegue policial en la zona y quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.