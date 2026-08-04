Qué pasó con el perro de Candela Arizaga durante el episodio con Facundo Moyano

Mafia, el bulldog francés de la influencer, apareció corriendo por las calles durante la confusa secuencia ocurrida en Belgrano.

Mafia se soltó durante la secuencia y estuvo a punto de ser atropellado mientras corría por las calles de Belgrano.

Mafia, el perro de Candela Arizaga, fue rescatado por el encargado de un edificio luego de soltarse y correr por las calles de Belgrano durante el episodio que involucró a la influencer y a Facundo Moyano.

El bulldog francés negro apareció en varios de los videos registrados durante la madrugada de este martes. En las imágenes se lo observa correr por delante de Arizaga, quien avanzaba descalza y semidesnuda mientras era seguida por el exdiputado nacional.

Durante el recorrido, el animal estuvo cerca de ser atropellado por un colectivo , aunque logró cruzar la calle y no sufrió heridas. Finalmente, un encargado identificado como Camilo consiguió sujetarlo cuando se encontraba sacando la basura, poco después de las 5.

“Ella tenía un perro en la mano que, cuando él trata de contenerla, se suelta y yo lo pude agarrar”, relató el trabajador en diálogo con América TV. Tras el rescate, una propietaria del edificio se ofreció a cuidar a Mafia hasta que pueda reencontrarse con su dueña.

El encargado aclaró que no se lo entregará a cualquier persona que se presente para retirarlo. “Hasta que no corrobore que se lo vamos a dar a ella o a algún familiar, no se lo vamos a entregar a nadie” , aseguró.

La mascota aparecía con frecuencia en las publicaciones de Arizaga y hasta tenía una cuenta propia en Instagram, en la que compartían fotografías del animal con ropa, juguetes y distintos accesorios.

El episodio que terminó con la detención de Facundo Moyano

La secuencia comenzó alrededor de las 5 en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400. Según la información policial, Arizaga salió corriendo del inmueble en estado de conmoción, mientras Moyano iba detrás de ella.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a ambos en la zona de Virrey Vértiz y Sucre. La joven fue trasladada al Hospital Pirovano, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dada de alta.

En su declaración, Arizaga negó haber sido golpeada por Moyano y sostuvo que la situación se produjo en un contexto de consumo de sustancias. La médica legista constató una lesión en su rodilla compatible con una caída en la vía pública.

Pese al testimonio de la influencer, el fiscal Julián Pistone dispuso la detención del dirigente sindical por lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Durante el allanamiento realizado en el departamento de Moyano, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, aunque no encontraron rastros de drogas. El exdiputado también se negó a someterse a estudios de sangre y orina.