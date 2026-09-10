El viernes 11 de septiembre es feriado en Argentina: a quiénes alcanza y por qué

Septiembre no cuenta con feriados nacionales en el calendario oficial, pero una fecha clave y muy esperada pausará las actividades durante tres días seguidos.

La conmemoración que pausa la actividad en los colegios sin alterar el funcionamiento comercial o bancario a nivel nacional.

Septiembre no contempla feriados nacionales dentro del calendario oficial, aunque la rutina pedagógica registrará modificaciones significativas durante la primera mitad del mes. El Día del Maestro se presenta este año en una posición clave de la semana para suspender la actividad escolar durante tres jornadas consecutivas a miles de trabajadores de la educación y estudiantes.

Esta esperada fecha de homenaje modifica el funcionamiento institucional de las escuelas en el país. Además, la jornada antecede a otros descansos programados dentro del calendario educativo para este mismo período, como las celebraciones vinculadas al Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

La coincidencia del viernes 11 de septiembre permite consolidar un fin de semana XL exclusivo para el ámbito docente y la comunidad escolar. En paralelo, las actividades administrativas, comerciales e industriales funcionarán bajo el cronograma habitual al no tratarse de un feriado patrio de alcance general.

El Día del Maestro se conmemora el viernes 11 de septiembre en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento , ocurrido ese mismo día de 1888 en la ciudad de Asunción, Paraguay. La fecha reconoce el trabajo cotidiano de los educadores y destaca la trayectoria del expresidente en el desarrollo del sistema educativo argentino.

Durante su gobierno y su labor pública, el prócer impulsó la creación de escuelas , promovió la formación de docentes y fomentó distintas medidas para extender el acceso a la enseñanza pública en todo el territorio. Por ese motivo, la conmemoración quedó fijada de forma permanente dentro de la agenda institucional escolar.

Al caer viernes en 2026, quienes estén comprendidos por el asueto unirán la jornada sin actividad con el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre. De esta manera, el sector educativo contará con tres días de descanso seguidos.

Cedoc

A quiénes alcanza el feriado por el Día del Maestro

La jornada del 11 de septiembre funciona operativamente como un asueto escolar, aunque la aplicación concreta depende del calendario educativo de cada provincia y jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los establecimientos estatales y privados contemplados dentro del sistema provincial no tendrán clases en sus distintos niveles.

A nivel nacional, el descanso beneficia de forma tradicional a las escuelas primarias y los jardines de infantes. Por su parte, la educación secundaria y las instituciones de nivel superior suelen definir la suspensión de tareas según sus propios calendarios o la cercanía con el Día del Estudiante.

Cabe resaltar que la fecha no integra el calendario de feriados nacionales. Esta diferencia implica que las actividades en comercios, bancos, oficinas públicas e industrias continuarán con su ritmo normal. Tampoco corresponde el cobro de adicionales salariales para los trabajadores ajenos al sistema educativo.