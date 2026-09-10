Giro rotundo en el calendario oficial: el Gobierno modifica por decreto el feriado del 12 de octubre + Agregar ámbito en









La administración de Javier Milei redefinió cómo se va a identificar una jornada histórica, pero no descartó el descanso previsto para octubre.

El calendario nacional va a tener una modificación importante en una fecha histórica. Depositphotos

El décimo mes del año va a llegar con una novedad que va más allá de los feriados especiales. En esta oportunidad, una de las fechas más conocidas volvió a quedar bajo otra denominación oficial después de varios años.

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Cabe destacar que la modificación no altera el día libre previsto para 2026, pero sí cambia la forma en que el Ejecutivo presenta la conmemoración. Además, octubre va a mantener el mismo fin de semana de tres días consecutivos.

El Gobierno redefinió la forma de presentar una de las conmemoraciones del año. Magnific Adiós a la "Diversidad Cultural": el motivo del cambio de denominación dispuesto por Milei El 12 de octubre dejó de aparecer oficialmente como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” y volvió a ser denominado “Día de la Raza” por la administración de Javier Milei. La denominación anterior había sido establecida en 2010 en el Decreto 1584/10, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner. El objetivo de ese cambio había sido dejar atrás el concepto de “raza” y poner el foco en el diálogo intercultural y los pueblos originarios.

Desde el inicio de la gestión de Milei, las comunicaciones oficiales ya mostraban otra interpretación de la fecha. El Ejecutivo volvió a presentarla alrededor de la llegada de Cristóbal Colón a América y la consideró un acontecimiento central para la historia del continente.

El cambio terminó reflejado en las comunicaciones institucionales y en la información publicada por el Estado nacional. La decisión también generó cuestionamientos de sectores académicos y sociales, que rechazaron el regreso de la antigua denominación y plantearon críticas sobre la manera de interpretar el proceso histórico.

Octubre mantendrá un fin de semana largo dentro del cronograma oficial. Magnific Qué dispone el nuevo decreto sobre los feriados de lo que resta del año Más allá del cambio de nombre, el descanso del 12 de octubre se mantiene dentro del cronograma nacional. Durante 2026, la fecha caerá un lunes y no será necesario trasladarla, lo que va a dar lugar a un fin de semana largo. El esquema quedará de la siguiente manera: sábado 10 de octubre

domingo 11 de octubre

lunes 12 de octubre La medida generó repercusiones políticas y sociales por su significado histórico. Magnific Cuándo es el próximo fin de semana largo tras la nueva medida El próximo fin de semana largo nacional será del sábado 10 al lunes 12 de octubre de 2026. Esto también puede generar movimiento turístico en distintos puntos del país, ya que va a ser una de las próximas oportunidades del calendario para organizar una salida corta sin tener que gastar días de vacaciones. Después de un septiembre sin feriados nacionales, octubre le va a traer una nueva alegría a los argentinos y la posibilidad de descansar. La novedad principal va a ser que la jornada llegará bajo una denominación diferente a la que se venía usando durante los últimos años.