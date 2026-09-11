Finde largo en la provincia de Buenos Aires: qué localidad suma un feriado para hacer una escapada + Agregar ámbito en









Si bien no será para todos los bonaerenses, varios afortunados podrán aprovechar una jornada que les dará un descanso extendido.

Este rincón bonaerense estará de festejos gracias al asueto por su celebración. Depositphotos

Septiembre no trae novedades en el calendario de feriados a nivel nacional, pero el panorama cambia en el ámbito local. Varios trabajadores de una localidad de la provincia de Buenos Aires tendrán un asueto que se combinará con el fin de semana y les permitirá sumar un día más de descanso.

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Aunque la jornada no abarcará a todos los bonaerenses, sí alcanzará a un municipio que prepara una serie de festejos para conmemorar una fecha importante. Habrá distintas actividades para quienes quieran acercarse y sumarse a la celebración.

Este fin de semana largo es ideal para una escapada rápida o quedarse a disfrutar de las celebraciones locales. Freepik Capilla del Señor y Exaltación de la Cruz: las localidades que tendrán feriado el lunes 14 de septiembre El lunes 14 de septiembre será día no laborable en Exaltación de la Cruz, partido cuya ciudad cabecera es Capilla del Señor. La medida rige en todo el distrito. Además de esta localidad, también forman parte Los Cardales, Pavón, Parada Robles, Diego Gaynor, Arroyo de la Cruz, Parada Orlando, Chenaut y Gobernador Andonaegui.

Ese día no trabajará la administración pública y tampoco abrirán las sucursales del Banco Provincia. Para el sector privado, la adhesión será optativa y cada empleador decidirá si otorga el día libre. El asueto quedó formalizado mediante la Resolución 418/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense.

El 14 de septiembre coincide con el aniversario de Exaltación de la Cruz y con la celebración de la patrona del distrito. Ese mismo día de 1735 se llevó a cabo la primera misa oficial en la capilla construida por Francisco Casco de Mendoza. Alrededor de ese lugar comenzó a crecer el poblado que luego se convirtió en Capilla del Señor.

El 14 de septiembre coincide con el aniversario de Exaltación de la Cruz y llegará acompañado de festejos. Exaltación de la Cruz Qué actividades y celebraciones patronales habrá durante el feriado Los festejos por el 291° aniversario comenzarán el domingo 13 de septiembre en la Plaza San Martín. Habrá feria de artesanos, patio gastronómico, presentaciones de escuelas de danza y un espectáculo de tango de Mora Godoy. El lunes 14 se harán la misa y la procesión, además del acto oficial. Luego habrá un desfile del que participarán instituciones locales y grupos ligados a la tradición gaucha. También habrá sorteos y espectáculos, mientras que Los del Fuego serán los invitados especiales encargados de cerrar los festejos. Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires y qué hacer Capilla del Señor está a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, se puede tomar la Panamericana ramal Pilar, seguir por la Ruta Nacional 8 y continuar por la Ruta Provincial 39 hasta llegar. Sin vehículo propio, el recorrido H de la línea 57 sale de Plaza Italia y llega hasta la estación local. Allí se puede visitar el Museo del Periodismo Bonaerense, donde se conserva la imprenta francesa Marinoni utilizada para publicar “El Monitor de la Campaña”, un periódico que comenzó a circular en 1871. Otra opción es pasar por Casa Miralejos, frente a la Plaza San Martín, una casona inaugurada en 1927 que se destaca por su torre mirador.