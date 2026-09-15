Ni Federer, ni Nadal: cuál es el tenista más rico del mundo

El hombre que encabeza la lista no solo no inició su carrera con una raqueta, también hizo su fortuna alejado de las canchas.

Federer y Nadal acumularon fortunas enormes, pero el hombre más rico del tenis hizo la mayor parte de su dinero en los negocios.

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic están asociados a premios récord, contratos publicitarios y fortunas de cientos de millones de dólares. Pero si la pregunta es quién tiene más dinero dentro del tenis , el nombre que aparece arriba no es ninguno de ellos.

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La historia lleva hasta Rumania y empieza mucho antes de que esos tres dominaran el circuito. El protagonista pasó por el hockey sobre hielo, ganó Roland Garros, manejó la carrera de grandes figuras y terminó metido de lleno en los negocios.

En 1964, Ion Tiriac no estaba jugando un Grand Slam . Estaba sobre el hielo de Innsbruck, representando a Rumania en los Juegos Olímpicos de Invierno . Nacido en Braov en 1939, había llegado al deporte de alto nivel como jugador de hockey.

Pese a sus negocios tras retirarse, Federer quedó lejos de la fortuna de este ex profesional.

Después se hizo un nombre con la raqueta. Alcanzó el puesto número 8 del ranking mundial en individuales y, junto a Ilie Nstase, ganó el dobles masculino de Roland Garros en 1970. También integró el equipo rumano que llegó tres veces a la final de la Copa Davis.

El retiro abrió otra etapa. Tiriac empezó a trabajar alrededor de jugadores de primer nivel y tuvo vínculos con Guillermo Vilas, Steffi Graf, Goran Ivaniševi y Marat Safin. Con Boris Becker, sin embargo, la relación fue mucho más profunda.

Entre 1984 y 1993 acompañó al alemán durante su ascenso hasta el número uno del mundo. No se ocupaba solamente de cuestiones deportivas: intervenía en contratos, patrocinios, compromisos comerciales y planificación financiera.

Durante esos años pasó mucho tiempo en Alemania Occidental y conoció de cerca una economía muy distinta de la rumana. Esa experiencia cobró otro valor cuando cayó el comunismo y Rumania comenzó a abrirse a la actividad privada.

En 1990 creó Banca Tiriac, el primer banco privado del país después del cambio de régimen. Ese fue el comienzo de una estructura empresarial que terminó extendiéndose mucho más allá del deporte.

Después del retiro empezó a manejar carreras de grandes tenistas y, poco después, dio sus primeros pasos en los negocios. MARTIN BUREAU

El patrimonio neto de Tiriac

Ion Tiriac tiene un patrimonio neto de u$s2.400 millones, sostenido por negocios que abarcan finanzas, seguros, automóviles, aviación e inmuebles y que lejos están de ser principalmente por su participación en el tenis como profesional.

Banca Tiriac creció, se fusionó con HVB Bank Romania y más adelante quedó integrada en UniCredit. En 2015, el rumano vendió el 45% que todavía conservaba en la entidad.

Allianz-Tiriac Asigurari llevó su apellido al negocio de los seguros. En el mercado automotor aparecieron TiriacAuto, dedicada a la venta y los servicios para distintas marcas, y Tiriac Leasing, enfocada en financiamiento y alquiler de vehículos.

Su colección personal reúne más de 400 vehículos. Entre ellos hay dos Ferrari F40, un Bugatti Type 57 de 1939, un Cadillac Eldorado Biarritz de 1959 y modelos históricos de Duesenberg.

También sumó ejemplares de las siete generaciones del Rolls-Royce Phantom y un Hurtu de 1899, uno de los automóviles más antiguos que se conservan en Rumania. Parte de la colección puede visitarse cerca de Bucarest y algunas piezas pertenecieron a Elton John y Sammy Davis Jr.

TiriacAIR opera vuelos privados y, a las afueras de Bucarest, Stejarii Country Club concentra otra parte de sus inversiones, con un complejo residencial y deportivo levantado cerca de la capital rumana.

El tenis siguió formando parte de sus negocios. Fue propietario del Madrid Open durante años y participó en el crecimiento del torneo dentro del calendario masculino y femenino hasta venderlo en 2022.

El ranking de los tenistas más millonarios del planeta

Las fortunas más grandes del tenis ya no dependen solamente de los premios ganados en la cancha. Los contratos con marcas, las inversiones y los negocios propios ampliaron mucho la distancia entre algunas de sus principales figuras.

Así queda el top 10: