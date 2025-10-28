Huracán Melissa hoy: qué significa que sea categoría 5 y cuáles son los riesgos







Se trata de una de las tormentas más fuertes con vientos extremos. Cuál es su riesgo de impacto directo en Jamaica durante las próximas horas.

Autoridades temen por la llegada del huracán Melissa

La isla de Jamaica se prepara para enfrentar lo que podría convertirse en uno de los eventos meteorológicos más graves de su historia reciente, el huracán Melissa. Escaló a la categoría 5, según registró la NASA, y se aproxima con vientos, lluvias intensas y marejadas que amenazan a comunidades costeras y montañosas por igual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La trayectoria del fenómeno atraviesa aguas cálidas del Caribe, lo cual alimenta su intensidad y extiende el tiempo de exposición para la isla, incrementando los riesgos de inundación, deslizamientos y daños estructurales. En este contexto, las autoridades han emitido alertas máximas y concentrado esfuerzos para evacuar zonas vulnerables.

huracan melissa viento El País Trayectoria del huracán Melissa Según los últimos informes del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Melissa se encuentra al sur-suroeste de Jamaica y se dirige hacia la isla, con su entrada estimada para la mañana del martes, mientras avanza hacia el sureste de Cuba y las Bahamas.

Su movimiento es lento, alrededor de 5 a 8 km/h, lo que agrava el peligro porque mantiene durante más tiempo su influencia sobre las zonas que atravesará.

Qué significa que un huracán sea categoría 5 La escala Escala Saffir Simpson define a los huracanes categoría 5 como aquellos con vientos sostenidos de al menos 252 km/h. En esta categoría, los daños tienden a ser “catastróficos” y se pueden producir fallos totales en techos, desplazamiento completo de estructuras ligeras, árboles arrancados, postes derribados y un riesgo extremo de marejada ciclónica que puede invadir kilómetros de costa.

En el caso de Melissa, este nivel de intensidad activa todos los sistemas de alerta para proteger vidas y bienes. Huracán Melissa Departamento de Defensa de Estados Unidos Medidas de prevención en Jamaica ante el huracán Melissa Las autoridades de Jamaica han ordenado la apertura de refugios, el cierre de aeropuertos y la evacuación preventiva de comunidades costeras y de montaña. Se recomienda a la población asegurar ventanas y techos, asegurar documentos, agua potable y alimentos no perecederos, y mantenerse lejos de la costa ante el riesgo de oleaje y marejada. Además, en zonas montañosas se advierte un elevado riesgo de deslizamientos por lluvias acumuladas. Es vital que la población realice la evacuación sin demora y siga las alertas oficiales.

Temas Huracán

Clima

Jamaica

NASA