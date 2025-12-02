Demoras en la General Paz por fuerte choque que requirió un operativo aéreo del SAME

Un accidente entre una moto y un auto a la altura de Balbín obligó a realizar un corte total durante diez minutos. El motociclista, un policía de 41 años, fue trasladado en helicóptero al Hospital Churruca.

Un choque en la Avenida General Paz , a la altura de la avenida Balbín y en sentido al Riachuelo , generó fuertes demoras este martes alrededor de las 17.35 , cuando una moto y un auto colisionaron y dejaron herido a un motociclista de 41 años , quien fue trasladado por un operativo aéreo del SAME .

Según informó Autopistas del Sol, el siniestro ocurrió en cercanías del barrio de Núñez, en el cruce con la avenida Dr. Ricardo Balbín , y obligó a desplegar un operativo sanitario y vial por la gravedad del impacto. El motociclista resultó con politraumatismos en miembros inferiores y superiores , aunque sin riesgo de vida.

En el lugar se realizó un corte total de la calzada durante unos diez minutos para permitir el trabajo del SAME aéreo y del personal de emergencia, lo que derivó en largas filas y fuerte congestión en plena hora pico.

Pese a la reapertura del tránsito, las demoras continuaron por la acumulación de vehículos en la zona. Mientras tanto, los canales oficiales de la autopista reiteraron el pedido a los automovilistas para circular con precaución y evitar nuevos incidentes.

Las autoridades viales y el equipo sanitario coordinaron la asistencia inmediata y el traslado del herido al Hospital Churruca , donde fue atendido.

Muerte y heridos tras un choque múltiple en Liniers por la rotura de una linga

Un hombre murió y una mujer resultó herida este martes a la madrugada en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Chávez en Liniers y en sentido hacia el Riachuelo, luego de que se cortara la linga que unía a un Ford Fiesta remolcado por un Volkswagen Gol, lo que derivó en un choque múltiple.

El episodio comenzó cuando la linga del remolque se desprendió y los ocupantes de ambos vehículos descendieron sobre la colectora para revisar la situación. En ese momento se desencadenó una colisión en cadena que involucró a una Volkswagen Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Fiat Palio gris.

En medio del impacto, uno de los hombres que se había bajado fue atropellado y trasladado de urgencia, aunque murió posteriormente en el hospital, según confirmaron fuentes del SAME, que constató el fallecimiento en el lugar. Una mujer adulta fue asistida por los equipos médicos sin necesidad de ser trasladada.

Las autoridades trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y completar las pericias, mientras se investigan las circunstancias que derivaron en la rotura del remolque y el posterior choque en cadena.