Triple choque en la General Paz: un auto de alta gama colisionó con otros dos en Saavedra y hay demoras en el tránsito







Un BMW perdió el control y provocó un choque en la General Paz a la altura de Saavedra. No hubo heridos, pero los daños materiales fueron graves y el tránsito sufrió demoras.

Un BMW celeste perdió el control y provocó un triple choque en la General Paz a la altura de Saavedra. NA

Un BMW celeste chocó esta mañana a otros dos vehículos en la Avenida General Paz a la altura de Saavedra, generando un triple siniestro que provocó demoras y un importante operativo de asistencia. Pese a la violencia del impacto, no se registraron heridos, aunque los daños materiales fueron significativos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El BMW, que circulaba por el segundo carril, perdió el control y primero rozó un Renault Logan gris. Luego impactó a un Volkswagen Gol perteneciente a una empresa de seguridad, que terminó incrustado contra el guardarraíl. El Volkswagen quedó con toda la parte delantera destruida y la rueda trasera izquierda desprendida, mientras que el BMW activó todos sus airbags y sufrió la rueda delantera izquierda fuera de eje.

El conductor del BMW, un hombre de unos 30 años, estaba acompañado por tres mujeres que abandonaron la escena corriendo tras el impacto. Según las primeras informaciones, el BMW acumularía más de 40 infracciones de tránsito, en su mayoría por exceso de velocidad.

Testimonio del afectado Nahuel, conductor del vehículo de seguridad, relató el momento del choque: “El vehículo que nos colisionó es el BMW. Nosotros veníamos circulando por la General Paz, yendo para la bajada y nos chocó. Él venía con todo”.

La bajada hacia Avenida Libertador permaneció cerrada mientras se realizaban tareas de remoción de los vehículos y peritajes, lo que generó complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona.

La General Paz permaneció parcialmente cerrada hasta que los autos fueron removidos y se completaron los peritajes, dejando un registro de daños importantes pero sin víctimas.