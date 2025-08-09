Denuncia de Julieta Prandi a Claudio Contardi: pidieron un botón antipánico para ella y medidas de protección adicionales

El pedido lo reveló el abogado Fernando Burlando. El psiquiatra de la modelo habló de “una mirada que sólo tienen los pacientes traumatizados”.

El pedido fue revelado por el Fernando Burlando, cuyo estudio participa en la defensa de Prandi.

La última jornada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, que enfrentó a la modelo Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi , terminó cargada de tensión. Fue tal el punto que se solicitó un botón antipánico y medidas de protección adicionales para la conductora y su familia.

El pedido fue revelado por el abogado Fernando Burlando , cuyo estudio participa en la defensa de Prandi. A pesar de la restricción de acercamiento y la prohibición de salida del país que se le dictaminó a Contardi, el letrado enfatizó que “ tal vez lo que faltó fue, para garantizar la tranquilidad de Julieta, otorgar un botón antipánico y un control exhaustivo ”.

El letrado subrayó que “esto tiene que ver con lo que generan los episodios de violencia": " Son cicatrices que nunca terminan de curar . Hay altibajos lógicos en cualquier víctima que fue sometida, vejada, abusada, violentada. Julieta vivió todo eso”, apuntó a América.

Burlando advirtió que así como la modelo, “hay infinidad de Julietas en el país que todavía siguen durmiendo con sus atacantes” y confirmó que ya contactó al ministro de Seguridad bonaerense para activar el mecanismo de prevención.

El letrado fue contundente al afirmar que las cosas que se hablaron “fueron tremendas”, en relación con características personales de Contardi y los métodos a los que recurría frente a distintas incidencias.

“Es preocupante. La cantidad de pruebas en su contra es abrumadora, con testimonios de especialistas que ratifican los abusos y otros tipos de violencia sufridos por Julieta”, precisó. En contraste, la defensa del acusado, según el abogado, “se limitó a decir que todo esto era un problema económico”.

El informe psicológico a Julieta Prandi

La declaración del psiquiatra de Julieta Prandi, Rafael Herrera Milano, -con quien inició el tratamiento en 2022- reveló que desde el primer encuentro detectó en ella “una mirada que sólo tienen los pacientes traumatizados”.

“Es difícil de explicar, pero se reconoce. Julieta no podía dormir, para ella era ir a combatir. Era un loop constante donde el pasado la invadía”, precisó.

Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio se centró en las consecuencias de los abusos de Contardi: “Tuvo problemas íntimos con su pareja actual, con relación al antecedente de su anterior pareja”, dijo en relación con su actual pareja, el músico Emanuel Ortega.

Además, reveló secuelas físicas y psicológicas que perduran y que al menos después de 30 sesiones de terapia, la actriz “aún continúa medicada”.

“Tuvo sus altos y bajos, pero siempre fue congruente. No hubo signos de simulación, lo que indica que hay una probabilidad muy positiva de que haya sido víctima de abuso”, concluyó contundente el profesional.