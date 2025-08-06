Juan Darthés pidió la nulidad de la condena a 6 años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardín

La defensa del actor consideró que no existen pruebas de violencia o amenazas, y pidió el reconocimiento del carácter atípico de la conducta.

El actor Juan Darthés , condenado en Brasil a seis años de prisión con régimen semiabierto por abuso sexual con acceso carnal contra Thelma Fardín , pidió que el juicio sea declarado nulo. La defensa consideró que no existen pruebas de violencia o amenazas , y pidió el reconocimiento del carácter atípico de la conducta.

La abogada de la damnificada, Carla Junqueira , dialogó con la agencia Noticias Argentinas y señaló que los abogados del victimario presentaron un recurso especial y extraordinario a las cortes superiores de Brasilia, que aún no fueron admitidos.

De acuerdo a los documentos, los letrados argumentaron se violaron el artículo 214 del Código Penal brasileño y el artículo 386, inciso tres, del Código Procedimiento Penal, motivo por el que solicitaron la nulidad de la sentencia.

En este sentido, los representantes legales de Darthés fundamentaron que la Justicia del país limítrofe se basó en un estándar probatorio ilegítimo al incumplir el artículo artículo 386, inciso siete, del Código de Procedimiento Penal.

A su vez, el escrito consigna que se deben declarar nulas todas las decisiones tomadas por el Tribunal Federal para tramitar y juzgar el caso a raíz de que era "incompetente" , así como también el tribunal que recibió la denuncia "con la consiguiente remisión de la causa al Tribunal Estatal de San Pablo ", al no haber elementos que impliquen la intervención de los jueces federales.

Según señala la presentación judicial, Brasil y Nicaragua no poseen un tratado de cooperación internacional para extradiciones a raíz de que la presunta violación habría ocurrido en el país de América Central durante una gira de la tira juvenil Patito Feo cuando Darthés tenía 45 años y Fardín era una adolescente de 16.

La condena contra Juan Darthes en Brasil

La condena contra Darthes fue confirmada el año pasado por un Tribunal de Segunda Instancia luego de que el de primera instancia lo absolviera por falta de pruebas. La sentencia de régimen abierto le permite salir a trabajar aunque debe volver diariamente al penal para dormir ahí todas las noches.

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de Patito Feo, cuando era menor de edad.

En ese momento, el actor, que siempre negó loa hechos, tenía 45 años y ella apenas 16. Tras la denuncia y debido a convenios bilaterales se aceptó seguir el juicio en Brasil, de donde es oriundo el actor.