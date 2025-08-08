El padre de Julieta Prandi habló de su exyerno y confió en que se va terminar con "este calvario"

Eduardo Prandi se mostró optimista con que "todo va a salir bien" en el juicio de su hija contra su exmarido. Mencionó que su accionar se basé en "artimañas y manipulaciones".

En las puertas del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana , el padre de la modelo y conductora Julieta Prandi , Eduardo , habló este viernes del comportamiento de su exyerno y de lo que vive la familia con la causa. En esa línea, le dijo a la prensa que confía en que "se va a terminar este calvario", según las imágenes de C5N .

" Confío en que todo va a salir bien y se va a terminar de una vez por todas con todo este calvario ", expresó Eduardo Prandi a los periodistas a las afueras del Tribunal en el último día del juicio de su hija contra su exmarido Claudio Contardi, en una causa por abuso sexual agravado y violencia psicológica.

“ Lo miré con desprecio, lo único que merece, y lástima . Sus manipulaciones, siempre lo mismo. Los alejó a todos de todos. No le dejó familia, amigos, padre, nada. Tiene que pagar”, expresó.

También confesó que estar lejos de Julieta sin contacto fue "el robo más grave que recibí en mi vida": "Me robaron cinco años de la vida de mi hija y de mis nietos", amplió y contó que uno de los hijos de Julieta lo conoció años después de haber nacido.

Juicio Julieta Prandi Eduardo mencionó que Contardi "los alejó a todos de todos: a Julieta no le dejó amigos, familia, nada".

Juicio de Julieta Prandi contra su exmarido por abuso sexual: cuándo terminará el proceso

Tras el inicio del juicio contra el empresario Claudio Contardi, por parte de la modelo y conductora Julieta Prandi, hoy finalizará a la par de conocer los alegatos de las partes y la fiscalía. Su exmarido está acusado de abuso sexual y violencia psicológica. Además, se estima que el veredicto se conozca la semana próxima.

Entre las últimas declaraciones, registradas este pasado jueves y por pedido de la defensa, habló el jefe de seguridad del barrio privado donde vivían Prandi y Contardi en Escobar. Pero la que resonó por la información clave de esa jornada fue la de la perito psicóloga Bárbara Tomasicci, quien sustentó la posición de Prandi. En su informe, la especialista brindó información luego de evaluar a la modelo hace tres años.

En su escrito concluyó que la modelo y conductora fue víctima de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial con el fin de ejercer daño psíquico. Aunque no entrevistó a Contardi, porque se negó, sostuvo que no hubo indicios de mendacidad en el relato de Julieta.