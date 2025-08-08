Juicio de Julieta Prandi contra su exmarido por abuso sexual: cuándo terminará el proceso

Se estima que el veredicto se conozca la semana próxima. En las últimas horas se conocieron las declaraciones de un jefe de seguridad y de una psicóloga.

Informes concluyeron que Prandi sufrió diversos tipos de violencia de parte de Contardi "con el fin de ejercer daño psíquico".

Tras el inicio del juicio contra el empresario Claudio Contardi , por parte de la modelo y conductora Julieta Prandi , hoy finalizará a la par de conocer los alegatos de las partes y la fiscalía. Su exmarido está acusado de abuso sexual y violencia psicológica . Además, se estima que el veredicto se conozca la semana próxima.

Entre las últimas declaraciones, registradas este pasado jueves y por pedido de la defensa, habló el jefe de seguridad del barrio privado donde vivían Prandi y Contardi en Escobar .

En ese aspecto, detalló sobre la rutina de la pareja relativa a controles de ingreso, paseos con mascotas y movimientos cotidianos.

Pero la declaración clave de esa jornada fue la de la perito psicóloga Bárbara Tomasicci, quien sustentó la posición de Prandi. En su informe, la especialista brindó información luego de evaluar a la modelo hace tres años.

Juicio de Julieta Prandi: rechazaron la prisión preventiva para su exmarido

En la segunda audiencia del juicio de Julieta Prandi contra su exmarido por abuso sexual agravado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana rechazó el pedido de prisión preventiva para el empresario gastronómico, Claudio Contardi. En la misma resolución, los jueces dispusieron imponerle al imputado una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

La solicitud fue presentada a pedido de la víctima para “evitar que Contardi no asista mañana al juicio”, este viernes 8 de agosto, y ante “un posible riesgo para Julieta y sus hijos”.

El juicio continuó este jueves, en el cual declararon ocho testigos, entre ellos, el actual novio de Prandi, Emmanuel Ortega, y otras amigas de la denunciante. En la primera jornada, el acusado negó los hechos y sostuvo ante el tribunal que fue víctima de una “falsa denuncia” por parte de la modelo.