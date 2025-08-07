Claudio Contardi rechazó las acusaciones durante el juicio con Julieta Prandi: "Soy inocente"







El exmarido de la modelo y actriz fue abordado por la prensa a la salida del tribunal y reafirmó que es inocente de las acusaciones que enfrenta.

Claudio Contardi declaró ante la prensa y negó todas las acusaciones.

Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, enfrentó los micrófonos tras una nueva audiencia del juicio en su contra por abuso sexual con acceso carnal agravado. A la salida de los tribunales de Zárate-Campana, aseguró ante la prensa: “Yo soy inocente. El tiempo lo va a demostrar”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de su intención de evitar el contacto con los medios, Contardi fue abordado por periodistas. "Jamás traté mal a Julieta" declaró. Visiblemente incómodo, intentó retirarse en silencio, su abogado le indicó: “Claudio, vení. Te llaman desde el tribunal”. Antes de reingresar al edificio judicial, expresó: “Traten de entender”, mientras hacía un gesto de fastidio con los brazos.

conprandi El empresario sostuvo que desconoce el motivo detrás de la denuncia que le inició Prandi. “Ella dijo que fui un buen marido y padre”, expresó, repitiendo lo que, según él, la actriz comentó en entrevistas previas. “Hicieron notas divinas con mi familia. No sé qué fue lo que pasó, no sé por qué me denunció”, agregó.

Durante su testimonio ante el tribunal, Contardi aseguró que jamás maltrató a Prandi y negó las acusaciones: “Todo fue consentido”. Además, defendió su rol como pareja y padre: “Yo jamás hablé mal de la madre de mis hijos. No es ni una perversa, ni una mala mujer, ni una mala madre”.

En su relato, reconstruyó la historia de su vínculo con la actriz: desde el primer encuentro en Pinamar en 1999, cuando ella trabajaba como promotora, hasta la consolidación de la familia con sus hijos Mateo (2011) y Rocco (2015). Contó que convivieron y realizaron operaciones inmobiliarias en común, algunas con adelantos de herencia por parte de su familia. Dijo que muchas propiedades quedaron a nombre de Prandi, aunque él puso dinero de su bolsillo.

prandi La respuesta de Julieta Prandi ante la declaración Minutos después de las declaraciones de Contardi, Julieta Prandi también habló con los medios antes de ingresar a presenciar el testimonio de su actual pareja, Emanuel Ortega. “Que pruebe que es inocente, que se haga las pericias”, afirmó. Y se refirió a un momento puntual de la declaración del acusado: “Él terminó de condenarse diciendo ‘nunca abusé de ella sin su consentimiento’”. Luego, agregó: “Lo tomé como justicia divina, porque lo traicionó su inconsciente y lo celebro”. Durante la segunda jornada ya declararon dos peritos, una amiga de la víctima y el encargado de seguridad del barrio cerrado donde vivía la pareja. Solo resta la declaración de una perito psicológica y la de Ortega, que será vía Zoom.