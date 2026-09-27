Denuncian a un influencer de Santa Fe por cazar aves protegidas y mostrarlo en redes sociales + Agregar ámbito en









La presentación fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático luego de una investigación del Ceydas, que identificó ejemplares alcanzados por normas de protección provinciales y nacionales.

Un influencer de Santa Fe exhibió en redes la caza de aves protegidas y fue denunciado.

Un influencer fue denunciado penalmente por el Gobierno de Santa Fe luego de que difundiera en redes sociales imágenes de presuntas cacerías de aves en la Laguna Setúbal. La investigación del Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) detectó ejemplares protegidos por la normativa provincial y nacional y también señaló posibles infracciones vinculadas con las temporadas y zonas habilitadas para la actividad.

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El caso fue detectado a partir del material que el hombre, identificado como Milton Fabricio Espeche, publicó durante varios meses. Según Ceydas, las fotografías y videos fueron registrados en la costa este de la Laguna Setúbal, frente a la costanera de la ciudad de Santa Fe.

La organización ambientalista aseguró que en las publicaciones podían verse al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas de la región. Entre ellas mencionó al pato picazo, el sirirí pampa y el sirirí colorado. También identificó ejemplares sujetos a medidas de protección, como el pato capuchino, el pato gargantilla, el pato overo, el pato cutirí, el pato cuchara, el pato de collar y el pato crestudo.

“Subió durante varios meses y con absoluta impunidad a sus redes sociales fotos y filmaciones de sus cacerías en la costa este de la Laguna Setúbal frente a la costanera santafesina”, sostuvo Ceydas.

Además de cuestionar la captura de especies protegidas, la entidad afirmó que algunas de las prácticas registradas se habrían realizado fuera de temporada, en sectores donde la actividad está prohibida y sin la licencia correspondiente. La organización también destacó que el lugar donde se habrían producido los hechos se encuentra cerca de la sede del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

El hombre identificado como Milton Fabricio Espeche. La Provincia presentó una denuncia penal Luego de que el caso tomara estado público, la cartera provincial presentó la denuncia contra el hombre por presuntas infracciones a la Ley Provincial N.º 4.830 de Protección de Fauna. Desde el organismo confirmaron a La Capital de Rosario que la presentación se realizó contra “el ciudadano que realizó material fotográfico, difundido en redes sociales, donde se evidencia la caza ilegal de aves protegidas en la zona de la Laguna Setúbal”. Ceydas puso a disposición de la Justicia la información que había recopilado y valoró la intervención de las autoridades provinciales. Tras la presentación, la organización publicó un mensaje en sus redes: “Entre todos lo logramos”. Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarcaron además el papel de la comunidad para detectar este tipo de situaciones. Según explicaron, los controles pueden resultar más efectivos cuando existen alertas y denuncias de ciudadanos. Los casos de caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de fauna silvestre pueden informarse al 911 o mediante los canales oficiales de la provincia.