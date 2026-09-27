EcoCross 2026 reunió a cientos de corredores en Avellaneda + Agregar ámbito en









La iniciativa contó con el acompañamiento del Municipio de Avellaneda, la Secretaría de Deportes, el Consejo Municipal de Ambiente y el CEAMSE, que participaron en la organización de la jornada.

Se realizó la sexta edición de EcoCross en Avellaneda.

La sexta edición de la EcoCross se realizó en el Complejo Ambiental de Villa Domínico con 5.000 personas inscriptas. La competencia tuvo tres modalidades pensadas para diferentes edades y niveles: una prueba de 1K para niños, niñas y personas con discapacidad, una carrera participativa de 5K y una instancia competitiva de 10K con chip.

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La jornada fue organizada por el Municipio de Avellaneda, mediante la Secretaría de Deportes y el Consejo Municipal de Ambiente, junto con el CEAMSE. La propuesta combinó la actividad física con acciones vinculadas al cuidado del ambiente y la promoción de hábitos saludables.

Sexta edición de EcoCross 2026. La largada contó con la presencia de la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra; el exintendente Jorge Ferraresi; y el presidente del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia. También participaron el gerente general del organismo, Gustavo Reyes; el secretario de Deportes de Avellaneda, Sebastián Vidal; el subsecretario de Deporte Inclusivo y Adaptado, Martín Battisti; y la subsecretaria del Consejo Municipal de Ambiente.

Sexta edición de EcoCross 2026. EcoCross 2026 destacó a Nahuel Gallo y el cuidado ambiental Antes del comienzo de las pruebas, las autoridades entregaron un reconocimiento a Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional que había sido repatriado desde Venezuela.

La iniciativa se desarrolló en un espacio destinado a vincular el deporte con la concientización ambiental y la participación comunitaria, con una convocatoria que incluyó tanto a corredores experimentados como a personas que se acercaron a la actividad recreativa.

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