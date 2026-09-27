La sexta edición de la EcoCross se realizó en el Complejo Ambiental de Villa Domínico con 5.000 personas inscriptas. La competencia tuvo tres modalidades pensadas para diferentes edades y niveles: una prueba de 1K para niños, niñas y personas con discapacidad, una carrera participativa de 5K y una instancia competitiva de 10K con chip.
EcoCross 2026 reunió a cientos de corredores en Avellaneda
La iniciativa contó con el acompañamiento del Municipio de Avellaneda, la Secretaría de Deportes, el Consejo Municipal de Ambiente y el CEAMSE, que participaron en la organización de la jornada.
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La jornada fue organizada por el Municipio de Avellaneda, mediante la Secretaría de Deportes y el Consejo Municipal de Ambiente, junto con el CEAMSE. La propuesta combinó la actividad física con acciones vinculadas al cuidado del ambiente y la promoción de hábitos saludables.
La largada contó con la presencia de la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra; el exintendente Jorge Ferraresi; y el presidente del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia. También participaron el gerente general del organismo, Gustavo Reyes; el secretario de Deportes de Avellaneda, Sebastián Vidal; el subsecretario de Deporte Inclusivo y Adaptado, Martín Battisti; y la subsecretaria del Consejo Municipal de Ambiente.
EcoCross 2026 destacó a Nahuel Gallo y el cuidado ambiental
Antes del comienzo de las pruebas, las autoridades entregaron un reconocimiento a Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional que había sido repatriado desde Venezuela.
La iniciativa se desarrolló en un espacio destinado a vincular el deporte con la concientización ambiental y la participación comunitaria, con una convocatoria que incluyó tanto a corredores experimentados como a personas que se acercaron a la actividad recreativa.
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