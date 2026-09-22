La primera pelea entre un humano y un robot terminó con un violento desenlace

El debate sobre si los robots terminarán dominando a la raa humana se puso a prueba entre un influencer estadounidense y un "Terminator".

Frankie LaPenna, el influencer y un popular creador de contenido estadounidense, se subió a un ring para enfrentarse a un robot de casi 2 metros en un combate de MMA que pareció sacado de una película de ciencia ficción.

El influencer Frankie Lapenna , sensación estadounidense de las redes sociales con más de 3 millones de seguidores en Instagram, recibió una paliza frente a un robot de 1,83 metros de altura en una pelea de MMA (Artes Marciales Mixtas) que parece haber sido sacada de una pelicula de ciencia ficción.

El encuentro fue organizado por REK, una compañía que busca convertir los combates entre robots humanoides en un nuevo espectáculo deportivo.

La organización presentó el enfrentamiento como el primer combate entre un humano y un robot, y las imágenes rápidamente comenzaron a circular por redes sociales. Pero hay un detalle importante: aunque el robot parece sacado directamente de Terminator, detrás de sus movimientos hay un humano manejándolo.

El combate tuvo lugar el 18 de septiembre en Estados Unidos y enfrentó a LaPenna con un EngineAI T800 , un robot humanoide de aproximadamente 1,83 metros que recuerda visualmente al famoso T-800 de Terminator. REK publicó los primeros videos del enfrentamiento días después y aseguró que el encuentro había hecho historia.

"Me da miedo por ti" , le dijo un hombre a Lapenna antes de pegarse con el "Rekbot· de Rek Robotics .

Lapenna logró conectar varios golpes al robot, pero el "Rekbot" terminó derribando al influencer con una patada frontal. El famoso influencer, que terminó magullado y dolorido, cayó desplomado sobre la lona y no pudo volver a ponerse en pie.

No es ciencia ficción: ya hay peleas entre humanos y humanoides



San Francisco fue escenario de la primera pelea entre un humanoide y un humano: el influencer Frankie LaPenna se enfrentó a un robot humanoide de 1,80 metros y 80 kilos controlado de forma remota. pic.twitter.com/hc4LgerdED — Sepa Más (@Sepa_mass) September 22, 2026

El robot todavía no es autónomo

Aunque las imágenes pueden hacer pensar que estamos ante una pelea entre una persona y un robot controlado por inteligencia artificial, la realidad es bastante diferente. Las máquinas que participan en los combates de REK son controlados por humanos mediante sistemas de control remoto y realidad virtual. La IA incorporada a los robots ayuda con funciones como el equilibrio, pero los movimientos durante el combate dependen de una persona que lo está manejando.

La propuesta de REK consiste justamente en convertir esta tecnología en una especie de deporte. Su simulador permite a los usuarios entrenar como pilotos de robots y, según la compañía, los mejores pueden tener la posibilidad de manejar una máquina en sus eventos reales. De hecho, la organización ya realizó 13 peleas de robots en nueve ciudades, principalmente en San Francisco. Sin embargo, el combate contra LaPenna supone un cambio importante: por primera vez, uno de los participantes fue un humano.