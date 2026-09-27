Fecha de cobro del ex Potenciar Trabajo en octubre 2026: cuándo y cuánto se paga

El Programa de Acompañamiento Social mantiene el pago de $78.000 en octubre. Quiénes lo cobran y qué requisitos deben cumplir para conservarlo.

Los ex titulares del Potenciar Trabajo que fueron incorporados al Programa de Acompañamiento Social (PAS) continúan con una asignación mensual de $78.000 . La normativa vigente mantiene este monto y establece que el pago está sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas por el programa.

Para octubre de 2026, el beneficio alcanza a quienes ya revisten la condición de titulares del PAS y mantienen los requisitos correspondientes. No se trata de una nueva inscripción abierta para todos los ex beneficiarios del Potenciar Trabajo: el programa contempla específicamente a las personas transferidas al nuevo esquema.

El Programa de Acompañamiento Social establece una asignación mensual fija de $78.000. La normativa confirma el monto y la continuidad del programa, aunque no establece en la resolución un calendario de octubre organizado por terminación de DNI.

Por ese motivo, no corresponde afirmar como oficial que todos los beneficiarios cobrarán entre el 3 y el 5 de octubre. La fecha concreta de acreditación debe verificarse a través de los canales oficiales de consulta disponibles para los titulares.

El pago corresponde exclusivamente a quienes continúan activos dentro del PAS . La continuidad del programa fue establecida por la Resolución 90/2026, que fijó una vigencia de 48 meses desde la entrada en vigor de la resolución que aprobó sus lineamientos, sujeta a disponibilidad presupuestaria.

¿Hay cobro por terminación de DNI o cobran todos juntos?

A diferencia de prestaciones como las jubilaciones o determinadas asignaciones de ANSES, el PAS no cuenta en la normativa citada con un calendario mensual de pago desdoblado por terminación de DNI. Por eso, la fecha de acreditación no debería confundirse con los cronogramas habituales de ANSES.

Además, el beneficio no funciona como una nueva convocatoria mensual. Las personas alcanzadas son quienes ya tienen la condición de titulares y cumplen con las restantes condiciones del régimen. La información oficial indica expresamente que no es necesario realizar una nueva gestión o empadronamiento para continuar percibiéndolo.

El organismo también establece que la asignación puede mantenerse junto con determinados ingresos y actividades compatibles. Entre ellas aparecen, bajo las condiciones fijadas por la normativa, el Monotributo Social, el Monotributo categoría A y ciertos empleos registrados cuya remuneración bruta sea inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Requisitos clave para no perder la liquidación de este mes

El PAS está destinado a un grupo específico de ex titulares de Potenciar Trabajo: personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad, mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años y titulares incorporados por situaciones especiales contempladas por el programa.

Para mantener la asignación también deben cumplirse las corresponsabilidades establecidas. Entre ellas se encuentra la presentación de documentación vinculada con controles de salud durante el embarazo y vacunación de los menores a cargo, cuando corresponda.

También existen situaciones incompatibles que pueden impedir el cobro, como ser titular de más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, una embarcación o una aeronave, además de determinadas prestaciones previsionales, subsidios y beneficios laborales.