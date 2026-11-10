Natalia Pastorutti contó cómo fue el encuentro privado con Soledad y el papa León XIV

Tras cantar ante una multitud en el Monumento de los Españoles, las hermanas Pastorutti tuvieron una recepción íntima con el Papa. Natalia reveló la emoción del momento y el regalo que le entregaron.

La hermana de La Sole contó detalles de cómo fue el encuentro con el Papa.

Soledad y Natalia Pastorutti fueron protagonistas de uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a la Argentina . Después de sorprender a casi dos millones de personas con un show en la previa de la misa en el Monumento de los Españoles, las hermanas accedieron a una recepción privada con el Sumo Pontífice .

Natalia Pastorutti relató la experiencia en una entrevista radial y aseguró que se trató de “ un momento histórico ”. La cantante contó cómo se gestó el saludo, qué le dijeron al Papa y por qué no pudo contener las lágrimas.

La organización de la jornada estuvo marcada por un estricto operativo de seguridad y una logística muy precisa . Las hermanas pudieron seguir la misa desde un lugar privilegiado y, una vez finalizada la celebración, recibieron la indicación de que serían parte de una pequeña recepción. Allí, junto a otras personas vinculadas al evento, tuvieron la chance de acercarse al Papa de manera breve pero personal.

Natalia subrayó que el protocolo no fue rígido en el momento del saludo . Cada invitado pudo estrechar la mano del Pontífice y expresarle algo, aunque todos procuraron ser concisos para no demorar el recorrido. La artista destacó especialmente la cercanía y el respeto con el que León XIV se dirigió a quienes se acercaron.

La participación de las hermanas se mantuvo en reserva hasta el último momento. Según Natalia, fue decisión de Soledad no anticipar el show para que fuera una sorpresa y por temor a que algún imprevisto impidiera la presentación.

Tras cantar y presenciar la misa desde un lugar privilegiado, las artistas recibieron un papel con la palabra “bacione”. Era la señal de que tendrían la oportunidad de saludar al Papa. Ambas ingresaron a una pequeña recepción junto a otras personas que habían participado de la jornada.

Durante el breve encuentro, Soledad le entregó un poncho al papa León XIV. Mientras lo hacía, le contó que ya había cantado para el papa Francisco y que ambas son artistas argentinas. Natalia, más reservada, solo alcanzó a decirle que era un placer y que estaba agradecida de que hubiera venido al país.

La menor de las Pastorutti confesó que lloró mucho: “Sí, mucho. La verdad que sí. Yo soy muy llorona”. Destacó el trato del Pontífice, a quien describió como “muy cálido, muy generoso y muy respetuoso”, capaz de mirar a los ojos y estrechar la mano de cada persona.

“No caigo, pero siempre agradecida a Sole por dejarme compartir y vivir estos momentos que son únicos. Esos momentos no se viven todos los días”, cerró Natalia.