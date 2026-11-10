El emotivo mensaje de Nahuel Pennisi antes de cantar para el papa León XIV: "Va a ser un momento inolvidable" + Agregar ámbito en









A través de sus redes sociales Pennisi habló sobre sus sensaciones antes de su actuación en el encuentro del papa con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Pennisi será uno de los artistas que se presentarán en el encuentro con jovenes del Papa.

En la previa a su encuentro con el papa León XIV, el cantante y artista Nahuel Pennisi dejó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales sobre lo que será su presentación en el encuentro del papa con los jóvenes en el Monumento de los Españoles durante esta noche.

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A través de sus redes sociales Pennisi habló sobre sus sensaciones antes de su actuación. "Amigos hoy va a ser un momento muy importante, muy emocionante, agradecido por esta oportunidad de la vida de cantar para su Santidad", aseguró Nahuel. "Tengo mucha fe de que va a ser un momento inolvidable" expresó el joven artista para concluir con un "Vamos Argentina a disfrutarlo y a pasarla bien".

Música en el encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles En la tarde de hoy el encuentro de León XIV con los jóvenes tendrá su propio espectáculo musical en el Monumento a los Españoles. La programación incluye a Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev, Tati Domínguez y el mencionado Pennisi, además de un ensamble de bailarines. También estarán Sofía Martínez e Ignacio Girón como conductores, junto con Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

En el caso de Pennisi fue él personalmente quién confirmó su participación a través de un video publicado en sus redes sociales. “Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante porque ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país con toda la fe que tengo desde siempre”, expresó. Y agregó que será una oportunidad para agradecer a través de la música y compartir ese momento con el público.

El último gran escenario que verá a artistas argentinos agasajar a León XIV será Luján. Luciano Pereyra participará de la vigilia y la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, previstas para mañana miércoles 11 de noviembre. El cantante, nacido en esa ciudad bonaerense, estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.