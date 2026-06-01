Ranking de ventas de autos 0km de mayo: cuáles fueron los 10 más vendidos + Agregar ámbito en









Las ventas retrocedieron con fuerza tanto en la comparación interanual como mensual. Hubo cambios en el podio, sorpresas entre los SUV y una fuerte presencia de modelos nacionales en el top ten.

El mercado automotor tuvo movimiento, pese a la caída interanual

El mercado automotor argentino atravesó en mayo uno de sus momentos más complejos del año. Con una demanda retraída y consumidores cada vez más cautelosos, los patentamientos de vehículos 0km marcaron una caída significativa que confirma el enfriamiento del sector.

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De acuerdo con datos de ACARA, durante el mes se registraron 41.921 unidades, lo que representa una baja del 25% interanual frente a las 56.319 del mismo período de 2025. En la comparación mensual, también se evidenció una contracción del 12,2% respecto de abril.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el panorama tampoco resulta alentador: se patentaron 247.187 vehículos, un 9,7% menos que en igual período del año pasado.

Hilux.webp Toyota Hilux volvió a liderar el ranking.

A pesar del contexto adverso, el ranking de los modelos más vendidos dejó movimientos interesantes, con cambios en el podio y una fuerte presencia de vehículos producidos en el país.

Uno de los datos más relevantes es que 6 de los 10 modelos más vendidos son de producción nacional, mientras que los SUV compactos continúan ganando terreno dentro de las preferencias del público. Los 10 autos más vendidos en mayo 1. Toyota Hilux Se patentaron 2.309 unidades, con 12.500 acumuladas en el año (-16,2%). 2. Ford Ranger Alcanzó 1.672 unidades en el mes y suma 8.594 en el año (-26,6%). 3. Fiat Cronos Con 1.627 unidades, vuelve al podio. Acumula 10.101 en 2026 (-35,4%). 4. Ford Territory Registró 1.589 patentamientos y acumula 8.983 unidades (+59,5%). 5. Peugeot 208 Cayó al quinto lugar con 1.279 unidades y 10.324 en el año (-36,4%). 6. Volkswagen Amarok Sumó 1.172 unidades en mayo y 6.830 en el acumulado (-42%). 7. Chevrolet Onix Con 1.156 unidades, acumula 6.115 y crece 18,1%. 8. Toyota Yaris Cross Alcanzó 1.034 unidades y suma 3.385 desde su lanzamiento. 9. Chevrolet Tracker Registró 1.006 unidades y acumula 6.457 (-18,6%). 10. Volkswagen Tera Cerró el ranking con 987 unidades y 7.082 en el año.