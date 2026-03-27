Después del finde largo de Semana Santa: cuál es el próximo feriado en Buenos Aires + Seguir en









Tras la fecha religiosa, hay una jornada inesperada en el calendario oficial que puede modificar la rutina de muchos.

Abril se acerca con una fecha muy especial para unos pocos afortunados. Imagen: Freepik

Las fechas importantes, como Pascuas, son las más esperadas del calendario. Cada una de ellas da lugar a un feriado diferente, se convierten en una gran oportunidad para organizar viajes o escapadas y cortar un poco con la rutina. Es por eso que cualquier modificación o novedad es fundamental.

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En ese contexto, abril trae novedades que no todos tienen en cuenta. En este mes, más allá de los días establecidos a nivel nacional, hay algunas fechas particulares que solo aplican a ciertas localidades. Estas jornadas especiales se deben a celebraciones propias de cada distrito, que si bien no impactan en todo el país, generan la suspensión de clases y cambios en la administración pública.

Fin de semana largo feriados Freepik Hay localidades que gozarán de un día libre exclusivo en abril 2026. Freepik A qué se debe el feriado del 1 de abril de 2026 El 1 de abril de 2026 es muy importante en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, ya que corresponde a aniversarios fundacionales de ciertos distritos.

Por ejemplo, está el caso del partido de Monte Hermoso, que conmemora su creación en esa fecha. Durante esa jornada, se interrumpen las actividades en el ámbito público, lo que incluye dependencias municipales e instituciones educativas.

También existen celebraciones similares en localidades más chicas, como La Viruta, dentro del partido de Punta Indio. Ahí, el aniversario también es un día no laborable para quienes residen en la zona. Aunque no todos los trabajadores acceden al beneficio, sí impacta en sectores puntuales, especialmente en la administración pública local. Además, puede influir en la actividad comercial y en la dinámica de cada comunidad.

Freepik Feriados Además del calendario de feriados a nivel nacional, existen fechas especiales que aplican solo a algunas locaidades. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día de la Soberanía Nacional.

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