Después del 24 de marzo, ¿cuál es el próximo feriado y por qué vuelve a ser fin de semana largo?

A 50 años del Golpe de Estado, este 24 de marzo se caracteriza no sólo por lo simbólico del número, sino también porque se hizo un fin de semana largo. Y es que el Gobierno Nacional decidió que este lunes 23 de marzo sea día no laborable, por lo que muchas personas tuvieron un descanso extra largo.

Y así como marzo se despide con un finde XXL, abril comenzará con dos feriados que hacen otro descanso largo. Este año tiene la particularidad que el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , es también jueves Santo . En el calendario argentino, el aniversario de la guerra se lo considera feriado inamovible, mientras que la festividad católica es un día no laborable. ¿Cómo queda entonces configurada esa semana?

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia conmemora el inicio del Golpe de Estado en Argentina de 1976. En 2026 se cumplen 50 años , una cifra que le da un peso especial a la fecha.

Como suele ocurrir, organismos de derechos humanos convocan a marchas y actos en distintos puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo. Este año, además, el contexto político sumó tensiones y debates, con críticas cruzadas entre sectores sociales y el Gobierno nacional.

Más allá de la coyuntura, el 24 de marzo sigue siendo un feriado inamovible. Es uno de los pocos casos donde la carga histórica define el calendario sin margen para traslados.

24 de marzo

Malvinas y Semana Santa, los próximos feriados

El siguiente hito es el 2 de abril, fecha del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que también es inamovible. En 2026, esa jornada coincide con el Jueves Santo.

Ahí aparece un detalle clave: el Jueves Santo suele ser día no laborable, es decir, depende de cada empleador si se trabaja o no. Pero al coincidir con Malvinas, automáticamente pasa a ser feriado nacional. Ese cruce modifica la lógica habitual de la Semana Santa.

El resultado es un fin de semana largo más claro: jueves y viernes (Viernes Santo) como feriados, seguidos del sábado y domingo. En la práctica, cuatro días seguidos de descanso para muchos, algo que impacta tanto en el turismo como en la actividad económica. No todos los sectores paran igual, y en algunos rubros el movimiento incluso crece.

calendario Pixabay

Calendario nacional de feriados en Argentina

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables