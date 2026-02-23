Detienen al conductor de una pick up por correr picadas con motos en Villa Gesell + Seguir en









El episodio ocurrió en la zona de médanos y quedó registrado en video. El intendente local advirtió que quienes participen en carreras ilegales enfrentarán sanciones penales y el secuestro del vehículo.

La Amarok secuestrada en Gesell

Un nuevo hecho de conducción temeraria volvió a generar polémica en Villa Gesell. El conductor de una Volkswagen Amarok blanca fue detenido luego de que se difundieran imágenes en las que se lo ve participando de una picada contra varias motos en un sector de dunas frecuentado por turistas, mientras se desarrollaba el Enduro de Verano, certamen con larga historia en esa zona balnearia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El video, que circuló con rapidez en redes sociales, muestra a la camioneta acelerando a alta velocidad sobre la arena y realizando maniobras peligrosas junto a motocicletas de gran cilindrada. La secuencia encendió las alarmas por el riesgo que implicaba para peatones y familias que suelen transitar esa zona.

A partir del análisis de las patentes y del sistema de monitoreo municipal, las autoridades lograron identificar al responsable. Personal policial y agentes de Tránsito interceptaron al conductor y procedieron tanto a su detención como al secuestro del rodado, que fue trasladado al playón municipal.

amarok Fuerte mensaje oficial por el incidente en Villa Gesell Tras el operativo, el intendente Gustavo Barrera expresó una postura categórica frente a este tipo de conductas. “Si corrés picadas, vas preso”, afirmó el jefe comunal, y confirmó que el municipio pedirá ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la suspensión de la licencia del involucrado.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que durante la temporada se intensifican los controles en la zona norte y en los médanos para prevenir este tipo de maniobras ilegales que ponen en peligro la seguridad pública.